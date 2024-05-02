سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

سيعمل سانشيز مباشرة تحت إشراف برونو فامين مدير الفريق ضمن دوره الجديد، حيث سيُشرف على الهيكل التقني الجديد ذي الثلاث دعامات المعتمد في إنستون.

ذلك يعني أنّ المدراء التقنيين لكلّ دعامة كالتالي: كيارون بيلبيم للأداء، وجو بورنيل للهندسة، ودافيد ويتر للانسيابيّة، وسيعمل ثلاثتهم تحت إشراف سانشيز.

وكان سانشيز قد غادر دوره في مكلارين قبل شهرٍ من الآن، وذلك بعد أن انضمّ إلى الحظيرة البريطانيّة في يناير، وذلك بعد أن اكتشف أنّ دور الأداء الذي جاء من أجله تغيّر أثناء فترة الراحة الإجباريّة التي مرّ بها بعد مغادرته فيراري.

ووافقت مكلارين على تسريح الفرنسي لضمان قدرته على إيجاد دور جديد، وهو ما دفع ألبين إلى تأمين خدماته للمساعدة في مساعيها لقلب حظوظها في البطولة.

وقال فامين: "أنا مسرورٌ بقدوم دافيد وعودته إلى إنستون التي بدأ فيها مسيرته في 2005. هذا التعيين البارز جاء ليضمن تحسننا لكلّ ما نقوم به كفريق والتركيز على جوانب الأداء المناسبة".

وأضاف: "من الواضح أنّ أداء السيارة ودرب التطوير لم يتحرّكا بوتيرة كافية بالمقارنة مع طموحاتنا كفريق. نتطلّع قدمًا للترحيب بدافيد والعمل بجهدٍ معًا لبلوغ النجاح الأسمى".

من جانبه قال سانشيز: "أنا متحمّسٌ لهذا التحدي مع ألبين. أتطلّع قدمًا للعمل في إنستون مجدّدًا، هذا المكان الذي بدأت فيه مسيرتي في الفورمولا 1".

وأكمل: "دائمًا ما تمتّع هذا الفريق بالكثير من الأشخاص المدهشين ومن الواضح أنّ هناك الكثير من الإمكانيّات لاستخراجها. لدينا مهمّة كبيرة أمامنا لتحسين الأداء على المسار وهذا النوع من التحدي هو الذي يُحفّزني".

واختتم بالقول: "أنا جاهزٌ للغاية للبدء وأتطلّع قدمًا للعمل مع الفرق التقنيّة في إنستون وفيري مجدّدًا بهدفٍ وحيد وهو إعادة النجاحات المستمرّة إلى هذا الفريق الرائع".