سانتاندير تعود لرعاية فيراري في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

سيُصبح العملاق المالي الإسباني واحدًا من الشركاء الرئيسيّين للفريق، حيث سيظهر شعاره بشكلٍ واضح على سيارتَي الفريق وبذلات السباق، والقبعات.

كما أنّه سيدعم جهود الفريق ليبلغ حياديّة الكربون بحلول 2030.

وكانت سانتاندير منخرطة في الفورمولا واحد بين 2007 و2017، وأمضى ثمانية مواسم كشريكٍ للحصان الجامح.

إذ انضمّت الشركة إلى مكلارين عند قدوم فرناندو ألونسو في 2007، قبل أن تنتقل إلى فيراري معه في 2010، بالرغم من أنّ فرعها في المملكة المتّحدة بقي متّصلًا بفريق مكلارين مع جنسن باتون.

كما لعب البنك الإسباني دور الراعي الرئيسي للعديد من السباق على مرّ الأعوام، بما في ذلك جائزة بريطانيا الكبرى من 2007 و2014، إلى جانب جائزة إسبانيا الكبرى من 2011 وحتّى 2013.

وقال جون إلكان رئيس فيراري حيال هذه الشراكة: "إنّه لفخرٌ أن نتشارك مجدّدًا مع مؤسّسة ماليّة دوليّة مثل سانتاندير، والتي أظهرت ريادة لتمويل الطاقة المستدامة والخدمات الاستشاريّة حول العالم".

وأضاف: "نتطلّع قدمًا للتشارك معهم لبلوغ أهدافنا الأساسيّة لنُصبح محايدين على صعيد الكربون بحلول 2030. نعتقد بأنّ الفورمولا واحد وابتكاراتها والتطويرات التكنولوجيّة ستُفيد صناعتنا والمجتمع بشكلٍ عام".

يأتي الإعلان بعد أن كُشف أنّ مبادرة "ميشن وين ناو" التابعة لفيليب موريس انترناشيونال قد تتراجع عن لعب دور الراعي الرئيسيّ للفريق.