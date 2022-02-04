سام مايكل المدير الرياضيّ السابق لمكلارين يرأس لجنة السلامة في "فيا"

تنظر لجنة السلامة في الحوادث ومسائل معدّات السلامة في جميع أشكال رياضة المحرّكات، وكان حادث رومان غروجان في جائزة البحرين الكبرى 2020 أحدث تحقيقاتها البارزة.

ويُعدّ مايكل واحدًا من بين العديد من التعيينات التي تمّ تأكيدها في اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات أمسٍ الخميس، وهو الأوّل الذي يرأسه محمّد بن سليّم الرئيس الجديد لـ "فيا".

وبدأ مايكل مسيرته في الفورمولا واحد كمهندسٍ مع لوتس في 1993، قبل أن ينتقل إلى جوردان عند مغادرة لوتس.

وانتقل إثر ذلك إلى ويليامز في 2011 عندما تدرّج بين عددٍ من الأدوار، بما فيها المهندس المسؤول عن العمليّات والمدير التقنيّ.

وتوجّه إثر ذلك نحو مكلارين في نهاية 2011، قبل أن يُغادر الفورمولا واحد ويعود إلى أستراليا بعد موسم 2014.

وعمل كمستشار لفريق "تريبل إيت سوبركارز" لعدّة أعوام، في الوقت الذي كان فيه رئيسًا تنفيذيًا لـ "أوكس ماونتن" شركة التعلّم الآلي التي أسّسها في 2015.

وضمن مجموعة من التغييرات الأخرى في هيكل "فيا"، انتقل فيليبي ماسا من رئاسة لجنة الكارتينغ الدوليّة ليُصبح رئيسًا للجنة السائقين خلفًا لطوم كريستنسن.

وكان الأخير جزءًا من فريق غراهام ستوكر غريم بن سليّم في انتخابات رئاسة "فيا" الأخيرة.

أمّا خلف ماسا على رأس لجنة الكارتينغ فهو الهندي أكبر إبراهيم.

في الأثناء تمّ تعيين ديبورا ماير خلفًا لميشيل موتو كرئيسة للجنة النساء في رياضة السيارات.