سارجينت ليس متشتتًا بشائعات ضم أنتونيللي بعد محادثات مع فاولز حول مستقبله مع ويليامز

ينافس أنتونيللي حاليًا ضمن موسمه الأول في الفورمولا 2 وذلك كجزء من عملية تطويره في برنامج مرسيدس، وفي ظل مغادرة لويس هاميلتون صفوف الصانع الألماني نهاية هذا الموسم متوجهًا إلى فيراري، فإن الإيطالي الشاب يعدّ من بين المرشحين لشغل ذلك المقعد بجوار جورج راسل.

لكن تكهنات بإمكانية أن يحل أنتونيللي مكان سارجينت هذا الموسم قد أثيرت بشكل كبير على هامش جائزة ميامي الكبرى بعدما تلقت فيا طلبًا بالحصول على رخصة خاصة استثنائية لعدم تجاوز العمر الأدنى المطلوب، حيث لم يتم الإيطالي بعد عامه الـ 18.

هذا وكانت بداية سارجينت في هذا الموسم مخيبة للآمال، لا سيما مع تراجع أداء سيارة ويليامز، إلى جانب اضطراره للتغيب عن المشاركة في جائزة أستراليا الكبرى عندما منح الفريق سيارته لزميله أليكس ألبون بسبب الأضرار البالغة التي ألحقها التايلندي على سيارته.

وعند سؤاله إذا ما يشعر بالضغط من الغموض الذي يحيط بمقعده مع ويليامز، قال سارجينت: "أنا أقوم فقط بعملي بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "لقد شعرت بالارتياح الأكبر هذا الموسم في التجارب الحرة الأولى التي خضتها نهاية هذا الأسبوع (في ميامي)، حيث دخلت في الوتيرة على الفور".

وتابع: "كما أرى بأن الأمور تسير على نحوٍ جيد نسبيًا منذ أستراليا، على صعيد الوتيرة. حيث أبحث الآن عن عشر الثانية الأخير. ولكن بخلاف ذلك أحاول الاستمتاع وتقديم أفضل أداء ممكن".

وحين سُئِل إذا ما كانت هنالك محادثات مع جايمس فاولز مدير الفريق حول مقعده مع ويليامز، قال سارجينت: "نعم، فقد تحدثت مع جايمس داخليًا وكذلك مع مديري أعمالي. لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل".