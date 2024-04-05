سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان

خرج الأمريكي عن حدود المسار إلى المنطقة العشبية وخسر السيطرة عليها ليرتطم بالحاجز.

وتسببت الحادثة بتضرر القسمين الأمامي والخلفي للسيارة وتشققات في علبة التروس.

لكن لحسن الحظ فإن الهيكل يبدو سليماً، رغم أن الفريق لا يمتلك هيكلاً احتياطياً في اليابان.

واضطر سارجنت للتغيب عن الحصة الثانية لإكمال الإصلاحات، لكن ومع هطول الأمطار فإن ذلك لم يؤثر عليه لأن جميع الفرق تأثرت بذلك.

رغم كل ذلك، فإن هذه كانت حادثة مكلفة أخرى للفريق الذي يحاول خفض النفقات قدر الإمكان، حيث باتت هذه ثاني علبة تروس متضررة في جولتين.

"وضعت السيارة في مكان لم أدرك أنها كانت فيه. ذلك خطأ سخيف بعض الشيء بصراحة" قال سارجنت معترفاً.

وأكمل: "خطأ لم يكن يجب أن أرتكبته، خاصة في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكن، لحسن الحظ لم يكن ذلك كخطئي العام الماضي، لم يحصل بسبب الضغط بشدة، لكن رغم ذلك هناك بعض الضرر".

وشدد سارجنت على أنه لم يخسر الثقة بنفسه على ضوء حادثة زميله أليكسندر ألبون التي أدت لتحطم سيارته وطلب ويليامز منه الانسحاب وإعطاء سيارته لزميله.

فقال: "بالتأكيد لم تتأثر ثقتي مطلقاً".

وأكمل: "بالتالي لم أخسر ثقتي مطلقاً. أردتُ ركل نفسي اليوم بعد هذا الخطأ الذي يعتبر بصرياً! لكنني سأواصل قدماً بدءاً من الغد".

من جهته، أكد جايمس فاولز مدير الفريق أن الحادثة كانت بسبب تواجد السيارة في موقع خاطئ من طرف سارجنت، وليس لأنه كان يضغط أكثر من اللازم.