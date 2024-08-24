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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

سارجنت يدمّر سيارة ويليامز في حادث في التجارب الثالثة في هولندا

تعرّض الأمريكي لحادث قويّ في التجارب الحرّة الأخيرة، ما تسبّب في اشتعال ألسنة اللهب في سيارته ويليامز ورفع العلم الأحمر.

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لوغان سارجنت، ويليامز

لوغان سارجنت، ويليامز

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

أصبحت مشاركة لوغان سارجنت في التجارب التأهيليّة لجائزة هولندا الكبرى محلّ شكوك بعد تعرّضه لحادث قويّ في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة.

وكان الأمريكي قد سجّل رابع أسرع الأزمنة حينها قبل أن يلمس إطاران من سيارته العشب بجانب المسار، ما تسبّب في فقدانه السيطرة واصطدامه بالحاجز الجانبيّ عند مخرج المنعطف الثالث قبل أن يرتدّ إلى المسار.

وتمّ رفع العلم الأحمر فورًا في ظلّ تفادي السيارات الأخرى الأشلاء على الحلبة، بينما أكّد سارجنت عبر اللاسلكي عدم إصابته.

وأثناء خروجه من مقعده، صدرت سحابة دخان من القسم الخلفي من سيارته ويليامز قبل أن تستعر ألسنة اللهب في الهيكل المتضرّر، بينما تساءل السائقون الآخرون المارون عن سلامة سارجنت.

وفي حين كان المارشلز قادرين على إطفاء النيران سريعًا وإعادة سيارة ويليامز إلى مرآب الفريق في فترة العلم الأحمر، فإنّ الضرر على الحاجز الجانبي تطلّب الكثير من الوقت لتصليحه، وهو ما كلّف السائقين وقتًا ثمينًا على الحلبة.

وبالنظر إلى حجم ضرر الاصطدام والنيران، يبدو من غير المرجّح أن يُشارك سارجنت في التصفيات، كما زار المركز الطبي، لكنّه حصل على الضوء الأخضر في ظلّ عدم تعرّضه لأيّة إصابات.

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