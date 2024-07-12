سارجنت متحدياً: "سأقاتل حتى الرمق الأخير"
أكد لوغان سارجنت سائق ويليامز أنه سيقاتل حتى النهاية، وسط تصاعد الشكوك حيال مستقبله في الفورمولا واحد.
شدّد سارجنت على أنه يريد التشبّث حتى النهاية بمقعده الحالي في الفورمولا واحد مع ويليامز، رغم الفشل بتعزيز موقعه ضمن صفوف الفريق.
كما أن موسمه الحالي كان بعيداً للغاية عن أية نتائج جيدة، مقارنة مع زميله أليكسندر ألبون الذي كان قريباً على الدوام من مراكز النقاط، حيث يمتلك 4 حتى الآن.
وهذا ما وضع سارجنت تحت انتقادات كثيرة وسط تواجد سائقين متاحين يمكن ضمهم بدءاً من الموسم المقبل، أمثال كارلوس ساينز.
لكن سارجنت أكد أن كل تلك الأقاويل لا تهمه، فقال: "أسمع الكثير من الكلام منذ فترة طويلة لم أعد أذكرها ومن جميع الاتجاهات".
وأكمل: "في النهاية، أنا أتواجد في كل جولة وأقدم ما بوسعي كل مرة من أجل كامل أفراد الفريق الذين يعملون بكل جدّ".
وتابع: "أنا هنا من أجل نفسي كذلك، أريد الإثبات لنفسي بأنني قادر على مواصلة التحسن، وإظهار مقدرتي".
واختتم: "أنا مقاتل. سأواصل القتال مهما كان الوضع. سأقاتل حتى الرمق الأخير".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
سائق فورمولا 2 سيخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع ويليامز في سيلفرستون
مونتويا يتكلم حول مستقبل سارجنت ’الذي يرتكب الكثير من الأخطاء الغبية"
سائقو الفورمولا واحد يطالبون بمراجعة نظام نقاط العقوبة "المضحك"
ألبون ينطلق من خط الحظائر في سباق برشلونة بعد تغييرات على وحدة طاقته
ساينز يقدّر سعي ويليامز لضمه ويوضح خططه للمستقبل
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"
براون يشرح ما يحتاجه نوريس للفوز باللقب
رالي داكار: فورد تكشف عن مقاتلتها الجديدة في مهرجان "غوود وود" للسرعة
ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات