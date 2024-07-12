سارجنت متحدياً: "سأقاتل حتى الرمق الأخير"

شدّد سارجنت على أنه يريد التشبّث حتى النهاية بمقعده الحالي في الفورمولا واحد مع ويليامز، رغم الفشل بتعزيز موقعه ضمن صفوف الفريق.

كما أن موسمه الحالي كان بعيداً للغاية عن أية نتائج جيدة، مقارنة مع زميله أليكسندر ألبون الذي كان قريباً على الدوام من مراكز النقاط، حيث يمتلك 4 حتى الآن.

وهذا ما وضع سارجنت تحت انتقادات كثيرة وسط تواجد سائقين متاحين يمكن ضمهم بدءاً من الموسم المقبل، أمثال كارلوس ساينز.

لكن سارجنت أكد أن كل تلك الأقاويل لا تهمه، فقال: "أسمع الكثير من الكلام منذ فترة طويلة لم أعد أذكرها ومن جميع الاتجاهات".

وأكمل: "في النهاية، أنا أتواجد في كل جولة وأقدم ما بوسعي كل مرة من أجل كامل أفراد الفريق الذين يعملون بكل جدّ".

وتابع: "أنا هنا من أجل نفسي كذلك، أريد الإثبات لنفسي بأنني قادر على مواصلة التحسن، وإظهار مقدرتي".

واختتم: "أنا مقاتل. سأواصل القتال مهما كان الوضع. سأقاتل حتى الرمق الأخير".