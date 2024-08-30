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سارجنت: "شكراً ويليامز"

شكر لوغان سارجنت فريقه ويليامز على كل شيء، بعد إعلان التخلي عن خدماته.

لوغان سارجنت، ويليامز

لوغان سارجنت، ويليامز

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أعلنت ويليامز التخلي رسمياً عن خدمات سارجنت بعد موسم ونصف، وذلك بقرار ساري المفعول مباشرة بعد جائزة هولندا الكبرى.

وكان من المتوقع أن يستمر الأمريكي لنهاية الموسم على الأقل، لكن وبعد سلسلة من الحوادث، نفذ صبر ويليامز.

وتوجه سارجنت بالشكر إلى ويليامز في منشور على قنوات التواصل الاجتماعي.

حيث قال فيه: "أود القول بأنني ممتن جداً لفريق ويليامز على الفرصة التي منحها لي للمشاركة في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا ممتن للدعم الذي حصلت عليه منذ الانضمام لأكاديمية الناشئين في 2021".

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وتابع: "أول تجربة قيادة لي كانت في أبوظبي، وهي من أهم الأجمل في حياتي. العام الماضي في أوستن، أصبحت أول أمريكي منذ 30 عاماً يسجل النقاط".

وأردف: "كنت فخوراً بتمثيل فريق بهذه العراقة خلال آخر موسمين".

واسترسل: "أريد الآن دراسة خياراتي قبل إصدار بيان حول مستقبلي بالوقت المناسب".

واختتم : "شكراً لكم على كل شيء!".

حادث لوغان سارجنت، ويليامز

حادث لوغان سارجنت، ويليامز

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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