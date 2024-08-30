سارجنت: "شكراً ويليامز"
شكر لوغان سارجنت فريقه ويليامز على كل شيء، بعد إعلان التخلي عن خدماته.
لوغان سارجنت، ويليامز
الصورة من قبل: إريك جونيوس
أعلنت ويليامز التخلي رسمياً عن خدمات سارجنت بعد موسم ونصف، وذلك بقرار ساري المفعول مباشرة بعد جائزة هولندا الكبرى.
وكان من المتوقع أن يستمر الأمريكي لنهاية الموسم على الأقل، لكن وبعد سلسلة من الحوادث، نفذ صبر ويليامز.
وتوجه سارجنت بالشكر إلى ويليامز في منشور على قنوات التواصل الاجتماعي.
حيث قال فيه: "أود القول بأنني ممتن جداً لفريق ويليامز على الفرصة التي منحها لي للمشاركة في الفورمولا واحد".
وأكمل: "أنا ممتن للدعم الذي حصلت عليه منذ الانضمام لأكاديمية الناشئين في 2021".
وتابع: "أول تجربة قيادة لي كانت في أبوظبي، وهي من أهم الأجمل في حياتي. العام الماضي في أوستن، أصبحت أول أمريكي منذ 30 عاماً يسجل النقاط".
وأردف: "كنت فخوراً بتمثيل فريق بهذه العراقة خلال آخر موسمين".
واسترسل: "أريد الآن دراسة خياراتي قبل إصدار بيان حول مستقبلي بالوقت المناسب".
واختتم : "شكراً لكم على كل شيء!".
حادث لوغان سارجنت، ويليامز
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ويليامز اختارت كولابينتو لأن شوماخر "ليس مميزًا"
كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز
ويليامز تدرس جلب شوماخر أو لاوسون بديلاً عن سارجنت
فاولز خاض محادثات مع ريد بُل لضم لاوسون مكان سارجنت
ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
بيانات السرعة "المدهشة" التي تشرح السبب وراء حادثة أنتونيللي في مونزا
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية
وولف يدعم أنتونيللي بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات