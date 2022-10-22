سارجانت يقترب من مقعد مع ويليامز بعد أداء قويّ في أوستن

يعتبر الأمريكي المرشح الأوفر حظاً لنيل مقعد نيكولاس لاتيفي الذي سيترك صفوف ويليامز نهاية الموسم الجاري، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن الصفقة قد تُعلن قريباً جداً بالفعل.

لكن، يجب عليه في البداية إكمال النقاط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي تؤهله المشاركة في الفئة الملكة، وذلك بإنهاء موسمه ضمن المراكز الخمسة الأولى في بطولة الفورمولا 2 بعد اختتام الموسم في أبوظبي.

ويحتل بالفعل المركز الثالث، لكن هناك عدة سائقين قريبين منه وقد تنقلب الطاولة بالفعل إن تعرض لجولة سيئة.

وفي حال تم إعلان ضمه للفريق في هذه الجولة، فسيكون ذلك مشروطاً بحصوله على تلك النقاط.

ويبدو أن فريق ويليامز يمتلك بالفعل خطة بديلة في حال لم يحصل سارجانت على نقاط رخصة القيادة الخاصة المطلوبة، إذ يتواجد كل من ميك شوماخر وأنطونيو جيوفينازي كمرشحَين محتملين.

وأكمل سارجانت 23 لفة خالية من المشاكل في التجارب الحرة الأولى، كما أجرى تمرينات على الانطلاقة كذلك. وأنهى الحصة بالمركز 19، أمام جيوفينازي الذي تعرض لحادثة على متن سيارة هاس. بينما كان متأخراً بفارق 1.9 ثانية عن أليكسندر ألبون سائق ويليامز الثاني.

حيث قال سارجانت بعد الحصة: "لقد كانت مختلفة جداً عما كنت أتوقع. الطريقة التي تتفاعل بها السيارة مقارنة بالفورمولا 2 التي اعتدت عليها، مختلفة بشكل هائل".

وأكمل: "إنها تتفاعل بشكل مذهل على السرعات العالية، وجيدة جداً خلال الكبح. لكن نعم، بشكل عام كانت طلعات جيدة. لقد تعلمت الكثير".

واسترسل: "لقد صدمت بمقدار القوة في السيارة وكذلك أثناء الانطلاقة، ذلك أمر عليّ الاعتياد عليه".

وتابع: "الهدف الأساسي اليوم كان في تعلم أكثر ما يمكن. وأشعر أنني تعلمت الكثير".

وحين سُئِل عن احتمالات انتقاله لشغل المقعد الثاني مع ويليامز الموسم المقبل، أجاب: "بصراحة، لست متأكداً. عليّ تحقيق نتيجة جيدة في أبوظبي (فورمولا 2) كي أضمن ما يكفي من نقاط رخصة القيادة الخاصة".

واختتم: "هذا هو تركيزي الأساسي حالياً. ضمان تقديم نتيجة جيدة وتعزيز موقعي بين مجموعة المقدمة في البطولة".