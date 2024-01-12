سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد

بعد بداية صعبة لموسمه الأول كناشئ في الفورمولا واحد مع فريق ويليامز، بات سارجانت أول سائق أمريكي يسجل النقاط في الفئة الملكة منذ 1993، وذلك حين أحرز المركز العاشر في سباق موطنه على حلبة أوستن.

ورغم أنه انتظر حتى نهاية الموسم كي يتم تأكيد بقائه مع الفريق لموسم 2024 المقبل، لكنه يأمل تقديم وتيرة أكثر ثباتاً.

ورغم الرغبة الكبيرة من قبل ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد بوضع سائقين أمريكيين، لكن سارجانت يرى بأن الوضع الحاليّ يحكم بشكل غير عادل على السائقين الأمريكيين.

حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن توقعات الناس منخفضة للسائقين الأمريكيين. لكن في النهاية، ذلك غير مهم، طالما أن أصحاب القرار يعلمون قدراتك وهذا هو المهم".

وأكمل: "بالتالي فإن كل تلك الضجة غير مهمة مطلقاً. عليك القيام بعملك وحسب، تواصل العمل الجاد، ومع أناس قادرين على صناعة الفرق في مسيرتك".

وأردف: "هؤلاء الناس يحاولون مساعدتك للمضي قدماً. هذا كل ما بوسعك القيام به".

بالمقابل، يرى سارجانت أن الأسباب الرئيسية وراء ندرة السائقين الأمريكيين في الفئة الملكة تعود إلى العقبات التي يتوجد عليهم عبورها فيما يتعلق بترك القارة الأمريكية والانضمام إلى منافسات الناشئين في أوروبا.

علاوة على وجود سلاسل سباقات وطنية مرغوبة بكثرة تتمثل بـ ناسكار وإندي كار.

"أعتقد أن هناك الكثير من العراقيل في وجه الأمريكيين الذين يريدون الانضمام للفورمولا واحد" قال الأمريكي.

وأكمل: "ليس من السهل تغيير حياتك والانتقال إلى أوروبا ما وراء البحار. ذلك مكلف كثيراً على الصعيد المادي".

واسترسل: "لديك بالمقابل خيارات رائعة ما بين إندي كار وناسكار. الانتقال ليس سهلاً للجميع".

لكن سارجانت يحافظ على تفاؤله حيال انضمام سائقين أمريكيين للبطولة في المستقبل.

فقال: "أنظر إلى الكارتينغ وأرى الكثير منهم وذلك أمر إيجابي. أعتقد أننا سنرى المزيد في المستقبل".

واختتم: "على أمل أن يصل الكثيرون. لكن في الماضي لم تكن أعدادهم كبيرة".