سارجانت: أنا "بعيد عما أريده" بعد انتصاف موسم 2023
قال لوغان سارجانت سائق ويليامز في الفورمولا واحد، أنه ما زال "بعيداً عما يريده"، لكنه رغم ذلك مسرور من التقدم الذي حققه في موسمه الأول كناشئ.
ترقى سارجانت من منافسات الفورمولا 2 ليقود في الفورمولا واحد إلى جانب أليكسندر ألبون، حيث واجه صعوبة في مجاراة زميله الأكثر خبرة، كما ارتكب بعض الأخطاء ضمن أول موسم له كناشئ.
لكن وفي السباقات الأخيرة، حقق الأمريكي اليافع بعض التقدم، حيث أنهى بالمركز 13 في النمسا وكان قريباً من مراكز النقاط في سيلفرستون، إلا أنه لم يسجل أية نقطة بعد مع الوصول للعطلة الصيفية.
حيث قال ملخصاً موسمه حتى الآن في بلجيكا: "كان موسماً متقلباً حتى الآن، لكنني لست في الموقع الذي أريده".
وأكمل: "خلال الجولات الأخيرة، شعرتُ أنني اقتربت أكثر. أشعر أنني أحقق تقدماً حقيقياً وذلك هو الأمر الأهم".
وتابع: "أعتقد أنني بحاجة إلى تحسين بعض الأمور. وكفريق، بوسعنا تحقيق ذلك وهذا ما يجب التركيز عليه في النصف الثاني للموسم".
واضطر سارجانت للتأقلم مع سيارة ويليامز، التي لا تعتبر سهلة القيادة نظراً لافتقارها إلى الارتكازية مقارنة بسيارات المنافسين.
فقال تعليقاً على ما يمكن تحسينه في أسلوب قيادته: "في الحقيقة هناك تفاصيل صغيرة جداً جداً، لكنها تصنع فوارق كبيرة".
وأكمل: "هناك أمور مثل الكبح متأخراً ضمن المنعطفات، وخفض السرعة كثيراً. لكنني تمكنت من حلّها".
وأضاف: "هناك أمور كثيرة للغاية يمكن العمل عليها. لكنها تفاصيل صغيرة وأنا بحاجة للتأقلم معها".
وأردف: "فيما يتعلق باستخلاص أقصى أداء ممكن من السيارة، سواء في التصفيات أو السباقات، فإنني أتحسّن خطوة تلو الخطوة على عدة أصعدة".
وعلى ضوء التخلي عن خدمات نيك دي فريز مبكراً بعد عشرة سباقات فقط مع ألفا تاوري، لا يشعر سارجانت أنه تحت أي ضغط لمجاراة زميله ألبون في ويليامز.
حيث لم يعلّق جايمس فاولز مدير الفريق علناً على أداء الأمريكي الشاب بعد.
لكن صاحب الـ 23 عاماً اعترف بأنه يصاب بالإحباط في كل مرة لا ينجح فيها باستخلاص أقصى أداء ممكن للسيارة.
فقال: "لن أقول أنني أضع مقداراً هائلاً من الضغط على كاهلي. أعتقد أنه هناك تحديات ذهنية كبيرة لناحية ما يجب عليك القيام به. وتلك أمور مرهقة ذهنياً".
وأكمل: "لديّ توقعات مرتفعة لنفسي. أريد القيادة بشكل جيد وقد تعرضت للإحباط مرات عديدة حين لم أتمكن من القيام بما يجب عليّ القيام به".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتبر بدايته كناشئ، ناجحة، ردّ سارجانت: "لم أحدد هدفاً معيناً حقاً. الأمر يتعلق بما أشعر به وإن كنت قادراً على استخلاص كل شيء خلال الجولات".
وتابع: "لا نمتلك دائماً سيارة قادرة على تسجيل النقاط، لذا يتعلق الأمر بشعوري خلف المقود وتقديمي لأفضل ما يمكن من أداء".
واختتم: "بناء على ذلك أقرر إن كانت تلك جولة ناجحة أم لا".
لوغان سارجانت، ويليامز
تصوير: صور موتورسبورت
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