ساتو ينضم إلى ألفا تاوري للمشاركة في تجارب أبوظبي

ساتو صاحب الـ 21 عاماً، ترقى للمشاركة بشكل كامل في موسم 2020 للفورمولا 2 وذلك بعد ستّ مشاركات لصالح فريق كامبوس خلال الموسم الماضي، كما شارك في منافسات الفورمولا الأوروبية المفتوحة في العام السابق.

وسجل الياباني الشابّ نقطة وحيدة طوال الموسم، حين أنهى جولة سباق موجيللو القصير بالمركز الثامن.

وسيقود ساتو مع فريق ألفا تاوري الأسبوع المقبل في أبوظبي إلى جانب يوكي تسونودا.

حيث قال: "أنا مسرور جداً بمنحي هذه الفرصة من قبل فريق ألفا تاوري لقيادة سيارة فورمولا واحد".

وتابع: "سنحاول إكمال أكبر عدد ممكن من اللفات للاعتياد على السيارة بسرعة، ومن ثم فهمها بأفضل شكل ممكن".

واسترسل: "من الواضح أن قيادة سيارة فورمولا واحد هو حلم كل سائق سباقات، بالطبع سأستمتع بوقتي في أبوظبي!".

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من جهته، عبر فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري عن سروره بمشاركة ساتو، مؤكداً أنه يستحق هذه الفرصة بعد الأداء القوي في الفورمولا 2.

فقال: "نحن واثقون من أنه قادر على القيام بالمهمة، لأنه سائق ماهر".

وتابع: "المهمة بسيطة، محاولة إكمال أكبر عدد ممكن من اللفات لتحسين شعوره خلف المقود. ستكون التجارب هامة جداً له ولنا، إذ ستفتح الباب أمامه لفهم كيفية عمل فريق الفورمولا واحد".

واختتم: "أعتقد أنها ستكون تحضيرات جيدة له للمستقبل، حيث نأمل أن يحظى بمسيرة مهنية حافلة وناجحة".