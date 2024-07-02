سائق فورمولا 2 سيخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع ويليامز في سيلفرستون
سيُكافأ السائق الأرجنتيني الشاب على تقدمه ضمن أولى مواسمه في الفورمولا 2 هذا العام بأن يشارك على متن سيارة فورمولا 1 للمرة الأولى عندما سيحل مكان لوغان سارجينت في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون.
لوغان سارجنت، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيخوض فرانكو كولابينتو سائق الفورمولا 2 مشاركته الرسمية الأولى في التجارب الحرة للفورمولا 1 على متن سيارة ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك مكان لوغان سارجينت في التجارب الحرة الأول.
قال سفين سميتز المدير الرياضي لويليامز أن ذلك الاستدعاء هو بمثابة "مكافأة" على بداية كولابينتو الواعدة ضمن أول موسم له في الفورمولا 2.
الأرجنتيني صاحب الـ 21 عامًا هو عضو ضمن أكاديمية ويليامز للناشئين، ويحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب السائقين في الفورمولا 2 مع فريق ام بي موتورسبورت بعد تحقيق أولى انتصاراته في السباقات القصيرة على حلبة إيمولا وحلوله وصيفًا في السباقين الرئيسيين في برشلونة والنمسا.
وتعقيبًا على تلك الخطوة من ويليامز قال سميتز: "استهل فرانكو موسمه الأول في الفورمولا 2 على نحوٍ واعد للغاية، ونحن سعداء بأن نكافئه على تأدياته على مدار العامين الماضيين بمنحه أول حصة تجارب حرة له في الفورمولا 1".
من جهته علّق كولابينتو على هذه الفرصة قائلًا: "تخالجني الكثير من المشاعر. أنا سعيد جدًا وهذه لحظة مهمة للغاية في حياتي وفي مسيرتي. سأحاول أن أكون جاهزًا بأفضل شكل، وسأقوم بالكثير من اللفات على جهاز المحاكاة وأدرس التفاصيل الضرورية لقيادة سيارة هذا العام".
جديرٌ بالذكر أن ويليامز ما تزال تقيم خياراتها لمن سيزامل أليكس ألبون في 2025، في ظل الغموض الذي ات يحيط بمستقبل لوغان سارجينت في الفورمولا 1.
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سائق فورمولا 2 سيخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع ويليامز في سيلفرستون
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