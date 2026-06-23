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سائق فورمولا 1 سابق: "لوكلير وصل إلى الحضيض نفسيًا"

بدأ شارل لوكلير، الذي وقع عقدًا جديدًا مع فيراري قبل جائزة إسبانيا الكبرى، حقبة القوانين الجديدة لوحدات الطاقة بأداء أقل من التوقعات.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

ورغم أن السائق المونغاسكي أظهر سرعة قوية، خاصة في التصفيات، وتفوق كثيرًا على لويس هاميلتون في بعض المناسبات، فإنه لفت الأنظار أيضًا بسبب الأخطاء الحاسمة التي ارتكبها خلال عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات.

ففي ميامي، انزلق لوكلير في اللفة الأخيرة أثناء صراعه على منصة التتويج، ليهدر فرصة ثمينة. كما قدم أداءً متواضعًا في كندا، قبل أن يصطدم بالحائط في اللفة الأخيرة من التجارب التأهيلية في موناكو، ثم ينسحب من السباق أثناء صراعه على المركز الثالث.

وفي برشلونة، ارتكب خطأ آخر خلال معركة الفوز بالـ"بول بوزيشن" عندما اصطدم بالحواجز، قبل أن يفشل في إنهاء السباق بسبب عطل في النظام الهيدروليكي للتوجيه.

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في المقابل، أنهى لويس هاميلتون سباقي مونتريال وموناكو في المركز الثاني، قبل أن يحقق فوزًا عاطفيًا في حلبة برشلونة-كاتالونيا.

وبحسب سائق الفورمولا 1 السابق رينيه أرنو، فإن المشكلة الأساسية لدى لوكلير لا تتعلق بالسيارة بقدر ما ترتبط بحالته الذهنية، مشيرًا إلى أن المستوى القوي الذي يقدمه هاميلتون يزيد من تعقيد الوضع.

حيث قال أرنو لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت: "لوكلير وصل حاليًا إلى الحضيض من الناحية النفسية".

وأضاف: "لقد أظهر هشاشة غير متوقعة وارتكب عددًا كبيرًا من الأخطاء. تعرض لحوادث في ميامي وموناكو وبرشلونة".

وتابع: "هو لم يتأقلم بالكامل مع السيارة، لكن المشكلة الأساسية ذهنية. لم يكن يتوقع أن يكون هاميلتون بهذه القدرة التنافسية".

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