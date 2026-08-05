وجه ديفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق انتقادات لـ "فيا" بسبب بطء استجابتها للمشاكل التي تسببت بها القوانين التقنية لموسم 2026، مشبهًا الوضع بكارثة تتحرك ببطء وكان الجميع يرونها قادمة.

وأعرب الفائز بـ 13 سباق جائزة كبرى عن إحباطه من عدم استماع الهيئة المشرفة على البطولة إلى التحذيرات المبكرة. إذ قوبل إدخال القوانين الجديدة، ولا سيما التقسيم شبه المتساوي بنسبة 50:50 بين محرك الاحتراق والطاقة الكهربائية، بمخاوف واسعة من السائقين والمهندسين قبل وقت طويل من خروج السيارات إلى الحلبة.

"ما أعتقد أنه كان مخيبًا للآمال بعض الشيء هو أنه بالنظر إلى أن القوانين الجديدة كانت تتجه نحونا مثل القطار المسرع، وكأن الأمر أشبه بذلك المشهد الكوميدي في أحد الأفلام، حيث يكون القطار قادمًا بسرعة ويقول الشخص: أوه، سيدهسني. ثم في المشهد التالي تراه ينظر إلى ساعته ويقول: أوه، سيدهسني" قال كولتارد خلال حلقة من بودكاست "أب تو سبيد".

وبحسب كولتارد، فعلى الرغم من أن أصحاب الخبرات التقنية داخل البادوك كانوا واضحين في التعبير عن مخاوفهم، فإن تحذيراتهم قوبلت "بصمت شبه كامل". ولم تتضح حقيقة القوانين إلا مع التجارب الشتوية وجائزة أستراليا الكبرى، الجولة الافتتاحية للموسم.

حيث قال: "إذًا، جاءت القوانين الجديدة بينما كان السائقون والمهندسون يقولون: هذا لن يكون جيدًا. وكان هناك صمت شبه كامل من الجميع. وصلنا إلى ملبورن وقلنا: آه، السيارات تتباطأ أثناء توجهها نحو بعض المنعطفات".

وأردف: "لكن يجب أن أقول إن العودة من خيبة الأمل تلك كانت جيدة منذ ميامي فصاعدًا. وحقيقة أننا شهدنا خمسة فائزين مختلفين في آخر خمسة سباقات جائزة كبرى هي دليل على تنوع هذا الموسم. لكنني أشعر بأننا رأينا هذا الأمر قادمًا، ولم يكن أحد يستمع حقًا، وحقيقة أنهم اضطروا إلى التحرك بعد مواجهة الواقع في رياضة تجري كمًا هائلًا من عمليات المحاكاة للمستقبل كانت مخيبة للآمال بعض الشيء، والمسؤولية عن ذلك تقع بالفعل على عاتق فيا".

وأكمل: "أعلم أنهم سيتحسسون من ذلك ويقولون: حسنًا، نحن مجموعة صغيرة من الأشخاص، بينما تمتلك فرق الفورمولا 1 مئات الأشخاص، لكن كل الأدلة كانت موجودة وتوضح أن وجود تقسيم بنسبة 50:50 بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق سيكون أمرًا صعبًا، وماذا سنفعل في المستقبل؟".

واختتم: "سنحصل على نسبة أكبر من محرك الاحتراق في العام المقبل، وهناك اقتراح بزيادتها أكثر في العام الذي يليه. لذلك، فإن رؤية أمر واضح ثم التحرك بعد ذلك أمر مخيب للآمال بعض الشيء".