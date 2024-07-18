سائق تسلل خلسة إلى مقر ويليامز في سيلفرستون للاجتماع حول مقعد محتمل لموسم 2025
يدرس فريق ويليامز خياراته الحالية من السائقين للوقوف على من سينضم للفريق في موسم 2025.
لوغان سارجنت، ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
برز تقرير يُشير إلى أن ويليامز اجتمعت سرًا مع فالتيري بوتاس خلال جائزة بريطانيا الكبرى الأخيرة للتباحث حول عودة الفنلندي إلى الفريق في موسم 2025.
بالرُغم من اعتراف جايمس فاولز مدير فريق ويليامز بأن كارلوس ساينز هو هدفهم الأول للموسم المُقبل، لكن انتظار الإسباني لوقت طويل من أجل حسم قراره دفع الفريق للتصريح مؤخرًا بأن عليه دراسة الخيارات البديلة.
ونشير بأن بوتاس قد بدأ مسيرته في الفورمولا 1 مع ويليامز في 2013، حيث سجل 9 منصات تتويج خلال 4 مواسم – قبل أن ينتقل إلى مرسيدس ويعمل مع فاولز بين 2017 و2021 عندما حقق الفوز بـ 10 سباقات.
وقد أوردت صحيفة بليك السويسرية أن بوتاس "تسلل خلسة" إلى المقر المتنقل لفريق ويليامز في سيلفرستون، مرتديًا قميصًا وقبعة أسودين، واستمر اجتماعه مع فاولز لـ 30 دقيقة.
وما يشعل التكهنات حول عودة بوتاس إلى ويليامز، هو تصريح الفنلندي على هامش جائزة بريطانيا الكبرى بأن صفقة للبقاء في الفورمولا 1 في الموسم المُقبل تقترب أكثر، واصفًا نفسه بأنه ضمن موقع جيد في سوق الانتقالات.
حيث قال: "أشعر بأن الأمور تتقدم وتقترب، وبطريقة جيدة وفق ما آمُله. لكن ليس لدي شيء لأعلنه هنا، ولا شيء تم توقيعه بعد، لكن الأمور تتقدم".
وأضاف: "أرى أنني في موقع جيد، وهنالك بعض الأشخاص في البادوك يعرفون قدراتي ونقاط قوتي لحسن الحظ. لكن الأمور تتطلب وقتًا لإتمامها 100 بالمئة".
فالتيري بوتاس، ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ألبون "مستعد" كي يصبح زميل ساينز
سارجنت متحدياً: "سأقاتل حتى الرمق الأخير"
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
فيرستابن أبقى على مشكلة بصره سرًا في معركة اللقب في 2021
بيريز يُصرّ على أنّه سيُواصل التسابق لصالح ريد بُل في 2025
"فيا" ستستعين بتقنيّة جديدة للتحقّق من خدع الأجنحة المرنة في الفورمولا 1 بدءًا من بلجيكا
فيرستابن: أكبر تحديثات ريد بُل في المجر ستكون مصيريّة لآمال 2024
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات