سائق الاحتياط لدى ألبين يشارك مع آودي في حصتي تجارب حرة
أنهى بول آرون موسم الفورمولا 2 لعام 2024 في المركز الثالث، ومنذ ذلك الحين يعمل سائق احتياط لدى ألبين.
بول آرون
الصورة من قبل: ياكوب بورزيكي
ستستعين آودي بالسائق الاحتياطي لدى ألبين، بول آرون، للمشاركة في اثنتين من حصص التجارب الحرة الأولى الإلزامية المخصصة للسائقين الناشئين خلال جائزتي إسبانيا والنمسا الكبرى للفورمولا 1.
وتُلزم القوانين الفرق بإشراك سائقين ناشئين في حصتي تجارب على الأقل لكل سيارة خلال الموسم.
وستُجري آودي أول هذه التغييرات في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كاتالونيا، حيث سيتولى آرون قيادة سيارة نيكو هلكنبرغ خلال حصة يوم الجمعة.
وبعد أسبوعين، سيحل مكان غابرييل بورتوليتو خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ.
وسبق للسائق الإستوني أن قاد لصالح آودي عندما كان الفريق يُعرف باسم ساوبر في عام 2025، حيث عمل أيضًا سائق تجارب للفريق.
لكن بعد إكماله الحصتين مع آودي هذا العام، سيعود إلى ألبين لمواصلة مهامه كأحد سائقي الاحتياط في الفريق.
حيث أوضحت آودي في بيان: "ستوفر هذه الفرصة وقتًا قيّمًا على الحلبة."
وأضافت أن الفائز بسباقات الفورمولا 2: "يواصل بناء خبرته في سيارات الفورمولا 1 مع المساهمة في برنامج الفريق على الحلبة."
ولن يكون آرون السائق الناشئ الوحيد الذي سيشارك يوم الجمعة على الحلبة الإسبانية.
إذ سينضم إليه لوك براونينغ مع ويليامز، وليوناردو فورنارولي الذي سيخوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع مكلارين في برشلونة.
وسيكون على كل فريق في شبكة الانطلاق إجراء تبديلين لكل سيارة من سيارتيه خلال موسم 2026 من أجل إشراك السائقين الناشئين، باستثناء فريق ريسينغ بولز.
ويعود ذلك إلى أن الفريق الإيطالي مطالب فقط باستبدال ليام لاوسون، لأن زميله أرفيد لينبلاد يستوفي بالفعل متطلبات السائق الناشئ.
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