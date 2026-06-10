تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

الفارق بيننا وبين مرسيدس كالليل والنهار.. هاميلتون يوضح تفوق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
الفارق بيننا وبين مرسيدس كالليل والنهار.. هاميلتون يوضح تفوق مرسيدس

ما تقييمكم للسباق والسائقين في موناكو؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ما تقييمكم للسباق والسائقين في موناكو؟

ألبون مع خوذة تكريمية لـ نايجل مانسيل في إسبانيا

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبون مع خوذة تكريمية لـ نايجل مانسيل في إسبانيا

لماذا لا يزال سحر موناكو حياً وبقوة في الفورمولا 1 

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لماذا لا يزال سحر موناكو حياً وبقوة في الفورمولا 1 

ماذا قالت وسائل الإعلام الدولية عن جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ماذا قالت وسائل الإعلام الدولية عن جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1؟

من نام أفضل ليلة بعد موناكو: إسحاق حجار

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
من نام أفضل ليلة بعد موناكو: إسحاق حجار

من نام أسوأ ليلة بعد موناكو: شارل لوكلير

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
من نام أسوأ ليلة بعد موناكو: شارل لوكلير

براونينغ يحصل على فرصتين في التجارب الحرة الأولى مع ويليامز في برشلونة والنمسا

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
براونينغ يحصل على فرصتين في التجارب الحرة الأولى مع ويليامز في برشلونة والنمسا
فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى

سائق الاحتياط لدى ألبين يشارك مع آودي في حصتي تجارب حرة

أنهى بول آرون موسم الفورمولا 2 لعام 2024 في المركز الثالث، ومنذ ذلك الحين يعمل سائق احتياط لدى ألبين.

منشور:
بول آرون

بول آرون

الصورة من قبل: ياكوب بورزيكي

ستستعين آودي بالسائق الاحتياطي لدى ألبين، بول آرون، للمشاركة في اثنتين من حصص التجارب الحرة الأولى الإلزامية المخصصة للسائقين الناشئين خلال جائزتي إسبانيا والنمسا الكبرى للفورمولا 1.

وتُلزم القوانين الفرق بإشراك سائقين ناشئين في حصتي تجارب على الأقل لكل سيارة خلال الموسم.

وستُجري آودي أول هذه التغييرات في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كاتالونيا، حيث سيتولى آرون قيادة سيارة نيكو هلكنبرغ خلال حصة يوم الجمعة.

وبعد أسبوعين، سيحل مكان غابرييل بورتوليتو خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ.

وسبق للسائق الإستوني أن قاد لصالح آودي عندما كان الفريق يُعرف باسم ساوبر في عام 2025، حيث عمل أيضًا سائق تجارب للفريق.

لكن بعد إكماله الحصتين مع آودي هذا العام، سيعود إلى ألبين لمواصلة مهامه كأحد سائقي الاحتياط في الفريق.

حيث أوضحت آودي في بيان: "ستوفر هذه الفرصة وقتًا قيّمًا على الحلبة."

وأضافت أن الفائز بسباقات الفورمولا 2: "يواصل بناء خبرته في سيارات الفورمولا 1 مع المساهمة في برنامج الفريق على الحلبة."

ولن يكون آرون السائق الناشئ الوحيد الذي سيشارك يوم الجمعة على الحلبة الإسبانية.

إذ سينضم إليه لوك براونينغ مع ويليامز، وليوناردو فورنارولي الذي سيخوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع مكلارين في برشلونة.

وسيكون على كل فريق في شبكة الانطلاق إجراء تبديلين لكل سيارة من سيارتيه خلال موسم 2026 من أجل إشراك السائقين الناشئين، باستثناء فريق ريسينغ بولز.

ويعود ذلك إلى أن الفريق الإيطالي مطالب فقط باستبدال ليام لاوسون، لأن زميله أرفيد لينبلاد يستوفي بالفعل متطلبات السائق الناشئ.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق "فيا" تعلن جلسة استماع بعد محاولة ألبين استعادة منصة تتويج غاسلي في موناكو
المقال التالي براونينغ يحصل على فرصتين في التجارب الحرة الأولى مع ويليامز في برشلونة والنمسا

أبرز التعليقات
المزيد من
آودي

"إذا لم تعجبك السباقات، لا تشاهدها": هلكنبرغ يردّ بقوة على الانتقادات

فورمولا 1
فورمولا 1
"إذا لم تعجبك السباقات، لا تشاهدها": هلكنبرغ يردّ بقوة على الانتقادات

رغم صعوبات البدايات آودي واثقة من المستقبل

فورمولا 1
فورمولا 1
رغم صعوبات البدايات آودي واثقة من المستقبل

ماكنيش: ميامي كانت جولة صعبة جدًا على آودي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ماكنيش: ميامي كانت جولة صعبة جدًا على آودي

أحدث الأخبار

الفارق بيننا وبين مرسيدس كالليل والنهار.. هاميلتون يوضح تفوق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
الفارق بيننا وبين مرسيدس كالليل والنهار.. هاميلتون يوضح تفوق مرسيدس

ما تقييمكم للسباق والسائقين في موناكو؟

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ما تقييمكم للسباق والسائقين في موناكو؟

ألبون مع خوذة تكريمية لـ نايجل مانسيل في إسبانيا

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبون مع خوذة تكريمية لـ نايجل مانسيل في إسبانيا

لماذا لا يزال سحر موناكو حياً وبقوة في الفورمولا 1 

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لماذا لا يزال سحر موناكو حياً وبقوة في الفورمولا 1 

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد