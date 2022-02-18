سائقو "ميتا": عندما تنبعُ المواهبُ من قلب "الميتافيرس"

"ويب 3"، NFT، "ميتافيرس".. جميعها كلماتٌ بتنا نسمعها حولنا كل يوم عبر وسائل الإعلام.. وبينما بات تطوير مشروع رقمي يمكن الحصول عليه عبر العملات الرقمية، مجالاً شاسعاً وهاماً في كل مكان، لكن من الصعب فهم أهمية مثل هذه الأمور..

المنافسات عالية المستوى بشكل خاص باتت مجالاً مثيراً لاهتمام مشاريع حاملي العملات الرقمية، أو أولئك المهتمين بعالم الألعاب وتقنيات الواقع المعزّز.

وقد باتت الجسور والروابط بين هذين العالمين واضحة بالفعل، مع الأخذ بعين الاعتبار اهتمام أغلب المستثمرين بمسألة NFT كجزء من الفرص المالية الممكنة..

قوموا بالاشتراك في مجموعة "ديسكورد" الخاصة بمشروع سائقي "ميتا"

مشروع سائقي "ميتا"، الذي أبصر النور هذا الأسبوع بعد عملية تطوير دقيقة، يثير بالتأكيد اهتمام الكثيرين نظراً لأنه موجه لمحبي عالمي السرعة والسباقات، وكذلك فهو يتخطى مجرد شراء NFT.. مثل الحصول على بعض الهدايا المثيرة للاهتمام.

كما أن الفورمولا واحد وفرقها، ترحب بهذا العالم بأيادٍ مفتوحة، حيث يقدم مشروع سائقي "ميتا" كمجموعةٍ من 6666 NFT نموذج ثلاثي الأبعاد لسائقي السباقات.

جميعها متميزة عن بعضها البعض، وتلك القطع لن تكون قابلة للاقتناء فقط، بل ستسمح لمالكيها بالمشاركة في ألعاب حصرية وفعاليات ضمن الفضاء الإلكتروني الافتراضي "ميتا فيرس" بدءاً من يونيو/حزيران.

وسيكون من الممكن كسب جوائز ستثير إعجاب محبي عالم السرعة، مثل مقود ’فاناتيك’ أو مجموعة كاملة من قطع أجهزة المحاكاة، أو تذاكر لكبار الشخصيات لحضور أهم فعاليات عالم السباقات حول العالم بقيمة تضاهي 2.000 يورو لكل منها، والعديد من المفاجآت ضمن مجتمع سائقي "ميتا".

اكسب جوائز حتى من دون اقتناء NFT

لا يقدم مشروع سائقي "ميتا" جوائز ومقتنيات فقط، بل يمكن لأي مهتم الانضمام إلى المجموعة الخاصة في تطبيق "ديسكورد" للحصول على فرصةِ المشاركة - غير الإلزامية - بالعديد من المسابقات للفوز بجوائز مثيرة للغاية حتى 27 فبراير/شباط الجاري.

ومن الناحية الفنية، فإن المشروع لا يتوقف هنا: حيث يسعى المطورون إلى إنشاء مجتمع نشط يملؤه الشغف بعالم المحركات، إضافة إلى دفع مالكي NFT للتفاعل على المدى البعيد عبر "التمسّك" بمقتنياتهم بدلاً من السعي للتفريط بها، وذلك بفضل الجوائز الممكنة لحامليها والفعاليات التي تخولهم المشاركة عبرها.

ارتباط فعلي بالعالم الحقيقي

استناداًعلى بروتوكول "إيثيريوم" يمتلك مشروع سائقي "ميتا" ارتباطاً واضحاً بالعالم الحقيقي والفعاليات الحقيقية ضمنه.

حيث يسعى المشروع للحصول على شعبية حقيقية تسمح للمساهمين بالمشاركة في فعاليات خيرية قدرها 100.000 دولار أمريكي مخصصة لسلامة الطرقات أو تمويل سائق يافع ضمن موسمه الاحترافي في سباقات الكارتينغ.

مشروع سائقي "ميتا" بات قريباً جداً ويمكن للجميع المشاركة ضمن مجموعة "ديسكورد" الخاصة.

يمكن الحصول عبر ذلك على معلومات دورية عن المنتجات وطريقة المشاركة سواء للفعاليات الافتراضية أو الحقيقية، إضافة إلى الانتساب للمجتمع الافتراضي ومقابلات مع أهم الشخصيات من عالم السباقات حول العالم.

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