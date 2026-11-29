فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

سائقو الفورمولا 1 يوجهون رسائل وداع لمارك ماركيز بعد إعلان اعتزاله الموتو جي بي

الدراج الإسباني أعلن اعتزاله بعد أيام من حسم لقب الموتو جي بي لعام 2026

ليديا مي

منشور: 29-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي في مرآب أودي في الفورمولا 1

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

كشف مارك ماركيز، بطل الموتو جي بي 8 مرات، خلال التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة في فالنسيا أن عطلة نهاية الأسبوع الحالية ستكون الأخيرة له، وذلك بعد 5 أيام من حسم لقب موسم 2026. ومنذ إعلان اعتزاله، وجه عدد من سائقي الفورمولا 1 رسائل وداع وتقدير إلى الدراج الإسباني.

وكان كارلوس ساينز سائق ويليامز من بين الأكثر دفئًا في كلماته، عندما سُئل سائقو الفورمولا 1 في حلبة لوسيل الدولية قبل جائزة قطر الكبرى.

وقال الإسباني: "أنا من أشد المعجبين به. أعتبره أحد أفضل الرياضيين، إن لم يكن الأفضل، أو ضمن أفضل الرياضيين في تاريخ إسبانيا".

وأضاف: "أستطيع أن أعتبر نفسي صديقًا له. نحن جيران في مدريد، بالقرب من منزل والديّ، كما أننا تشاركنا الكثير من اللحظات الرائعة في التصوير خلال الفترة التي كنت فيها مع ريد بُل. إنه شخص أكن له إعجابًا كبيرًا، وأتمنى له أن يعيش أسعد حياة ممكنة بعد مسيرته".

وتذكر ساينز أيضًا فيلمًا وثائقيًا يعود إلى قبل عدة سنوات، قال إن جد ماركيز الراحل سأله خلاله: "لماذا تواصل القيام بذلك، إذا كنت محطمًا تمامًا، وقد فزت بكل شيء، وأصبحت بالفعل الأفضل في التاريخ؟".

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وكان ماركيز قد أجاب آنذاك بأنه يحتاج إلى لقب إضافي من أجل نفسه قبل أن يقرر إنهاء مسيرته، لكنه حقق لقبين منذ ذلك الحين.

وأكمل ساينز: "لقد كان سريعًا للغاية في الفترة الأخيرة، ومع تغيير القوانين العام المقبل، وربما تصبح الدراجات أقل تطلبًا من الناحية البدنية، كنت أقول لنفسي: لا، سيواصل بالتأكيد. ثم يعتزل، لذلك لا أعرف، إنه أمر مذهل حقًا، وكل الاحترام له".

أما أرفيد ليندبلاد، الناشئ في ريسينغ بولز والمعجب المعروف بماركيز، فقد أعرب عن تمنيه لو كان في فالنسيا لمشاهدة السباق.

وقال: "كنت أتمنى أن أتمكن من مشاهدة سباقه الأخير في الموتو جي بي مباشرة، لأنه أسطورة في هذه الرياضة. وبصراحة، ما يمثله ماكس هنا، فإنهما كلاهما مذهلان، ومجرد القدرة على مشاهدتهما أمر مميز للغاية".

وقال إسحاق حجار سائق ريد بُل إنه تمكن أخيرًا من التحدث مع ماركيز لبعض الوقت في برشلونة هذا العام، وأضاف: "بالنسبة لي، إنه أفضل رياضي على الإطلاق".

ولم يتفاجأ ماكس فيرستابن بالقرار بالنظر إلى إصابات ماركيز، وسُئل عما إذا كان سعيدًا باختياره سباقات السيارات بدلًا من الدراجات النارية.

وقال: "أحب مشاهدة ذلك. أنا سعيد بأن مسيرتي كانت على 4 عجلات... عندما تتعرض لحادث، أعني أن جسمك هو الذي يصطدم بالأرض، أليس كذلك؟ لكن مرة أخرى، ما يفعله هؤلاء الأشخاص أمر مذهل حقًا".

ونشر فرناندو ألونسو رسالة وداع لماركيز عبر إنستغرام يوم الجمعة.

وكتب ألونسو: "أحد الأشياء التي استمتعت بها أكثر أثناء مشاهدتك تتسابق هو أنني لم أكن أعرف أبدًا ما الذي ستفعله. حتى عندما بدا أن السباق قد حُسم بالفعل، كنت أواصل المشاهدة لمعرفة ما ستفعله! سيكون من الصعب عليّ الاعتياد على أيام الأحد من دون ذلك".

كما أخبر سائق أستون مارتن موقعنا "موتورسبورت.كوم" ووسائل إعلام أخرى أنه اعتقد في البداية أن الإعلان مزيف من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

ونشر نيكو هلكنبرغ سائق أودي أيضًا رسالة قال فيها: "10 ألقاب عالمية، 8 منها في الموتو جي بي، وعودة سيظل الناس يتحدثون عنها إلى الأبد. لقد دفعت الحدود، ووضعت معايير جديدة، وعدت أقوى بعد كل انتكاسة. ما قدمته يتجاوز النتائج بكثير. احترام كبير لهذه المسيرة يا مارك. أتمنى لك كل التوفيق في سباقك الأخير اليوم وفيما يأتي بعده".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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