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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

سائقو الفورمولا 1 يقدّمون آراءهم بشأن أوامر فريق مكلارين بين نوريس وبياستري

بعد أيّام قليلة من جدل أوامر فريق مكلارين حول ثنائيّتها في بودابست، سُئل سائقو الفرق الأخرى في الفورمولا 1 حول ما كانوا ليفعلوه لو كانوا في موقع لاندو نوريس في المجر.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أمر فريق مكلارين نوريس بالتنحي جانبًا للسماح لزميله أوسكار بياستري يوم الأحد الماضي، لكنّ البريطاني لم يمتثل بسهولة، وهو ما لم يكن بالأمر الجديد على الفورمولا 1.

إذ رفض سيباستيان فيتيل أوامر فريقه ريد بُل في سباق ماليزيا 2013 بعدم مهاجمة مارك ويبر – الذي يلعب دور مدير أعمال بياستري حاليًا- عندما طُلب منهما عدم الضغط وإكمال السباق في ذلك الترتيب.

أمّا بشكلٍ أحدث فإنّ ماكس فيرستابن رفض إرجاعه المركز لزميله سيرجيو بيريز في جائزة البرازيل الكبرى 2022 عندما كان المكسيكي يبذل جهودًا للحلول ثانيًا في ترتيب بطولة السائقين ذلك العام، حيث أُشير إلى أنّ توتّرات بشأن حادث بيريز في تصفيات موناكو في وقتٍ سابقٍ من الموسم كانت السبب وراء ذلك.

وامتثل نوريس في النهاية لأوامر مكلارين، خاصة بعد المطالب العاطفيّة أكثر من قبل الفريق، وتحديدًا مهندسه ويل جوزيف، ليضمن الفريق ثنائيّته الأولى منذ جائزة إيطاليا الكبرى 2021.

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وأضاف: "أعتقد بأنّ النصيحة التي تلقاها كانت جيّدة كذلك، لأنّك لا ترى الصورة الكاملة في حميّة اللحظة. ترى الفوز أمام عينيك وذلك كلّ شيء. لكنّهم كانوا يتحدّثون عن البطولة وأنّهم يفوزون كفريق، قد تحتاج مساعدة أوسكار لاحقًا وكلّ تلك الأمور".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك منظورٌ تحتاج لرؤيته في حميّة اللحظة. كما أنّها لعبة فريق وتحتاج للفريق لمساعدتك، وستأتي لحظات أخرى تكون فيها تلك الأمور لصالحك".

من جانبه قال كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أنّه "ليس لديه هذا النوع من التاريخ" عندما قيل له أنّه يملك تاريخًا مع زميله السابق نوريس.

وقال: "لم نكن نتنافس عل ثنائيّة سهلة في أيّامي في مكلارين. لكنّ أوامر الفريق هي أوامر الفريق، أعتقد بأنّ الفريق يأتي أوّلًا".

وأضاف: "بتحليل الوضع، فإن منحوك أفضليّة التوقّف الأبكر مجانًا على حساب زميلك، فإنّه من المرجّح جدًا أن تحتاج للسماح له بتجاوزك لأنّك لم تكن لتتواجد في الأمام لولا ذلك".

أمّا فالتيري بوتاس الذي تلقى العديد من أوامر الفريق أثناء مجاورته لزميله لويس هاميلتون في أيّامهما في مرسيدس بين 2017 و2021، فقد قال مازحًا: "لقد عشت ذلك يا صديقي".

وأضاف: "كانت هناك بعض أوامر الفريق. لكن أتّفق مع ذلك، هناك قوانين معيّنة، تعتمد على كلّ فريق وكلّ وضع، لكنّ الأمور تعود لصالحك بشكلٍ طبيعي".

وأردف: "من الواضح أنّني كنت لأعيد المركز لأنّني لاعب فريق مدهش...".

وعندما سُئل إن كان يشعر بأيّ ندمٍ حيال سلوكه تجاه أوامر فريقه، أجاب بوتاس: "كلّا. طوال عمري، لا ندم".

 

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