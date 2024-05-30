سائقو الفورمولا 1 يرغبون بمراجعة قانون الإطارات الذي "أفسد" سباق موناكو

شهد سباق موناكو المتألف من 78 لفة حول شوارع الإمارة رفع العلم الأحمر إثر حادثة عنيفة في اللفة الأولى جمعت بين سيرجيو بيريز وثنائي هاس كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ.

ووفق قوانين العلم الأحمر، فقد تم السماح لكافة السائقين بتغيير إطاراتهم، ليتخلصوا من الحاجة لإجراء توقف إلزامي في وقت لاحق.

ويمنح هذا القانون الأفضلية للسائقين الذين لم يتوقفوا بعد مباشرة قبل رفع علم أحمر في منتصف سباق، لكن رفعه في اللفة الأولى على حلبة مثل موناكو، حيث يعتبر التجاوز مستحيلًا تقريبًا وحيث بوسع الإطارات الصمود لكامل السباق، كان له تأثيرات جانبية غير مرغوبة.

ولم يقم ذلك بسلب أفضلية السائقين الذي آثروا اعتماد استراتيجية مختلفة والانطلاق على إطارات هارد وحسب، ما أجبرهم على خوض كامل السباق على إطارات ميديوم، لكن أزال كذلك أية إثارة كانت لتبرز من تنفيذ وقفات الصيانة ومن الاستراتيجيات بوجه عام.

وقد أبدى معظم السائقين انزعاجهم من علم اللفة الأولى الأحمر الذي قضى على أي نوع من المناورات الاستراتيجية.

حيث قال ماكس فيرستابن صاحب المركز السادس: "العلم الأحمر أفسد استراتيجيتنا، وتعين علينا وضع إطارات ميديوم حتى النهاية، بينما حصل الجميع على توقف مجاني، ما كان يعني أننا اضطررنا للحفاظ على الإطارات بشكل كبير".

من جهته، اتفق لاندو نوريس مع رأي الهولندي قائلًا: "ليس هنالك ما يمكنك فعله، ولا سيما مع العلم الأحمر في البداية، أظن بأن ذلك أفسد أية فرص أخرى ربما كانت لتظهر أمامي مع الاستراتيجية وضرورة الحفاظ على الإطارات، وهذا مؤسف".

من جانبه يأمُل ألونسو سائق أستون مارتن بأن تعود تلك المشكلة على أجندة المفاوضات من جديد بعدما لم تثمر النقاشات السابقة حول ذلك القانون عن شيء.

حيث قال: "الأمر الوحيد المثير للاهتمام في موناكو هو التوقفات الإلزامية. وإذا ما أزلت ذلك العامل، لا يكون لديك أي شيء. ربما يفتح ذلك المحادثات بأنه عندما يكون هنالك علم أحمر، لا يسمح بتغيير الإطارات أو أن يُلزم السائقون باستخدام ذات الإطارات أو شيء من هذا القبيل، لأنه من دون ذلك، تكون هنالك مناسبات تنتهي فيها الإثارة تمامًا".