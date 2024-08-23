سائقو الفورمولا 1 قد يُواجهون هبّات رياح "خطيرة" بسرعة 80 كلم/س في زاندفورت

يتخوّف لاندو نوريس من أنّ الأجواء في تجارب الجمعة ضمن جائزة هولندا الكبرى قد تكون "خطيرة" كون الأرصاد تتوقّع هبّات رياحٍ بسرعة 80 كلم/س.

أُصدرت تحذيرات جويّة محليّة، حيث قال المسؤولون أنّ هناك خطرًا لتأثّر كلّ الأنشطة الخارجيّة بسبب الأشلاء الطائرة.

لكن حتى لو لم تكن الأمور بتلك الحدّة، فإنّ نوريس عبّر عن قلقه من أنّ هبّات الرياح القويّة قد تُباغت السائقين على حين غرّة على حلبة زاندفورت التي ليس فيها مكانٌ للخطأ.

وبحديثه عن التأثير المحتمل للرياح على مجريات الجمعة، قال نوريس: "الأمر أصعب بكثيرٍ ممّا يعتقده الناس. حتّى سرعة 20 أو 25 كلم/س تُعدّ عالية أصلًا. تشعر بالفارق حتّى بين عدم وجود رياح وأخرى بسرعة 10 كلم/س".

وأكمل: "عندما تكون سرعة الرياح 25 كلم/س ثابتة فذلك صعب، لكن ستكون الرياح 40، 50، 60، 70، 80 كلم/س... لم يسبق لي اختبار شيء مماثل".

وأردف: "من الواضح أنّ ذلك قد يكون خطيرًا، لأنّك إن دخلت منعطفًا بسرعة معيّنة، مثلًا المنعطف السابع، وتكون الرياح 60 إلى 80 كلم/س فذلك يُغيّر السيارة. ليس بوسعك فعل أيّ شيء كسائق. ستجد نفسك على الحصى أو في الحائط. لا أعلم ما يُمكن توقّعه...".

من جانبه قال شارل لوكلير سائق فيراري أن لا سيارة سباقٍ قادرة على التعامل مع هكذا ظروف، حيث يشكّ في أنّ الكثيرين سيدخلون الحلبة في حال كانت الظروف بذلك السوء.

وقال: "لا أعتقد بأنّ هناك الكثير من السيارات المصمّمة لهكذا رياحٍ مثل المتوقّعة. أعتقد بأنّ سرعة الرياح قد تصل إلى 80 كلم/س. لست متأكّدًا من أنّ الكثير من السيارات ستتواجد على الحلبة في تلك الحالة".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّ الأمور ستهدأ يومَي السبت والأحد. لكنّ سرعة الرياح تبقى عالية".