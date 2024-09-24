سائقو الفورمولا 1 بصدد الاجتماع مع فيا لمناقشة جدل الشتائم وعقوبة فيرستابن

وقع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عقوبة الخدمة المجتمعية العامة على ماكس فيرستابن جراء تلفظه بشتائم خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي.

القرار الذي لم لاقى انزعاجًا من قبل سائقي الفورمولا 1، إلى حد أن فيرستابن نفسه صرّح أن ما حدث في سنغافورة جعله يعيد التفكير في مستقبله في الفورمولا 1.

كما أوضح سائق ريد بُل أنه ليس وحيدًا في هذا الموقف وأنه يحظى بدعم سائقين آخرين ضمن اتحاد سائقي الجائزة الكبرى.

حيث قال: "أنا ألقى كل الدعم في هذا الموقف. لقد أرسلت القرار ضمن مجموعة المحادثة الخاصة باتحاد سائقي الجائزة الكبرى والجميع قال: ما هذا بحق الجحيم؟ والكل اتفق على أنه تصرف أحمق".

وقد برز بأن اتحاد سائقي الجائزة الكبرى يعمل على رد لذلك عبر جمع أفكار من كافة أعضائه.

حيث صرّح أليكس وورز رئيس اتحاد سائقي الجائزة الكبرى بأن عقوبة التلفظ بشتائم كانت قاسية، كما غرّد قائلًا: "بهذه الطريقة، كم هي مدد الحبس مدى الحياة التي ينبغي أن تُوقّع على غونتر شتاينر على إثر استخدامه لنفس اللفظ الذي استخدمه ماكس؟".

وتابع: "كرئيس لاتحاد سائقي الجائزة الكبرى عليّ القول بأننا بالتأكيد سنناقش الأمر داخليًا ونصل إلى قرار. وبعدها سندرس ما إذا سنتحدث مع فيا ورئيسها وكيفية ذلك. إذ أرى بأنه يجب السماح للسائقين بالتعبير عن أنفسهم بدرجة من الصدق. بالطبع لا يجب أن يكون ذلك مهينًا بشكل شخصي وألا يؤذي آخرين. وعليه أرى بأن العقوبة كانت قاسية أكثر من اللازم".