سائقو الفورمولا 1 الذين سبق وتم وشطب نتيجتهم بعد فوزهم بإحدى الجوائز

بات جورج راسل سادس سائق في تاريخ الفورمولا 1 يخسر الفوز بسباق بسبب شطب نتيجته، وذلك بعد أن اكتشف الموفد التقني أن سيارته تحت الوزن المسموح في جائزة بلجيكا الكبرى.

انطلق سائق مرسيدس من المركز السادس وتقدم ليحرز فوزًا مثيرًا بعدما آثر اعتماد استراتيجية التوقف الواحد بينما توقف الآخرون مرتين على حلبة سبا-فرانكورشان.

وعبر راسل خط النهاية بفارق 0.526 ثانية أمام زميله لويس هاميلتون و1.173 ثانية أمام أوسكار بياستري، لكن كل هذا تغيّر بعد حوالي ساعة و10 دقائق عند إعلان شطب نتيجة صاحب الـ 26 عامًا.

وقد وصف راسل ما حدث "بالمؤلم"، بينما حصد بذلك هاميلتون الفوز رقم 105 في مسيرته، ولكن من أيضاً من سائقي الفورمولا 1 جُرّد من فوزه بسبب شطب نتيجته؟

- جايمس هانت – شُطبت نتيجته من جائزة بريطانيا الكبرى 1976 على إثر إخفاقه في إكمال لفة كاملة بعد علم أحمر.

الفائز الرسمي لهذا السباق كان نيكي لاودا، فيراري

- نيلسون بيكيه – تم شطب نتيجته من جائزة البرازيل 1982 لتجاوز سيارته الوزن الأدني المسموح به

الفائز الرسمي لهذا السباق كان آلان بروست، رينو

- آلان بروست، شُطبت نتيجته في جائزة سان مارينو 1985 جراء تجاوز سيارته الوزن الأدنى المسموح به

الفائز الرسمي لهذا السباق كان إليو دي أنجليز، لوتس

- إيرتون سينا – تم شطب نتيجته من جائزة اليابان الكبرى 1989 لأنه عاد إلى المسار بشكل غير قانوني من خلال دفعة بدء من المارشلز

الفائز الرسمي لهذا السباق كان أليساندرو نانيني، بينيتون

- مايكل شوماخر – شطبت نتيجته من جائزة بلجيكا الكبرى 1994 على إثر تآكل غير قانوني في أرضية السيارة

الفائز الرسمي لهذا السباق كان دايمون هيل، ويليامز