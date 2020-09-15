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سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021

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سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021

أشاد سائقو الفورمولا واحد على نحوٍ كبير بحلبة موجيللو بعد جائزة توسكانا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان لويس هاميلتون وشارل لوكلير من بين أولئك الذين قالوا بأنّهم "يودّون" العودة إلى الحلبة الإيطالية في 2021.

كانت موجيللو من بين خمس حلبات جديدة تمّت إضافتها إلى روزنامة الفورمولا واحد لهذا الموسم لتحلّ مكان حلبات أُلغيت سباقاتها في 2020، وذلك ضمن عقد لموسم واحد مع فيراري التي تملك الحلبة والمدعومة من إقليم توسكانا.

وتخطط الفورمولا واحد حاليًا لتنظيم روزنامة 2021 على نحوٍ مشابه لما كان مُخططًا له لموسم 2020.

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مع ذلك، وفي ظل ذلك التأثير المستمر لتفشّي جائحة كورونا "كوفيد-19"، فربما تكون موجيللو بين الحلبات التي تملك فرصة استضافة قطار البطولة مرّة أخرى في الموسم المُقبل.

"أنا شخصيًا أحبّ هذه الحلبة" قال الفائز بسباق توسكانا لويس هاميلتون سائق مرسيدس، مُضيفًا: "لا أعلم كيف كانت من حيث العرض الذي شاهده الجمهور، لكنّها كانت واحدة من أصعب الحلبات التي سابقت عليها، وأعتقد أنّ ذلك كونها حلبة متوسطة وعالية السرعة".

وتابع: "لكنّها حلبة رائعة، ولا أعتقد بأنّها خطيرة أكثر من اللازم. أرى بأنّها أقرب بشكل أكبر إلى المدرسة القديمة مع مناطق الخروج الآمن والمناطق الحصوية، لذلك آمُل ألّا يغيّروا ذلك وأودّ العودة للتسابق هنا من جديد".

من جهته، قال لوكلير سائق فيراري أنّ عددًا غير متوقّع من التجاوزات قد ساهم في رفع إثارة هذا السباق.

"لقد استمتعت في الواقع بنهاية الأسبوع والحلبة إجمالًا، لذلك نعم أودّ أن تعود على الروزنامة الطبيعية للبطولة" قال لوكلير.

من جانبه، يتّفق دانيال ريكاردو سائق رينو على أنّه كان هنالك تجاوزات أكثر من المتوقّع على تلك الحلبة، حيث عبّر عن أمله في تستضيف إيطاليا سباقَين بشكل دائم، مثلما كان الوضع حتى 2006، عندما استضافت إيمولا جائزة سان مارينو الكبرى.

فقال: "أعتقد بأنّ جميعنا كان يخشى أن نحبّ تلك الحلبة في التصفيات ونكرهها نوعًا في السباق، بسبب عدم القدرة على ملاحقة السيارات في الأمام، لكنّنا بكل تأكيد شهدنا سباقًا أفضل بكثير مما كان متوقّعًا، حيث كان أحد أكثر السباقات إثارة هذا العام، وأبعد ما يكون عن الملل. سيكون من الرائع أن نحظة بهذا السباق بشكل دائم إلى جانب سباق مونزا".

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أمّا سيباستيان فيتيل سائق فيراري الآخر، فقد شدّد على أنّ اللوم لا يقع على الحلبة في الحوادث التي شهدها السباق واستدعت دخول سيارة الأمان ورفع الأعلام الحمراء.

حيث قال: "أعتقد بأنّها حلبة رائعة، إذ سيكون من الرائع أن نعود إلى هنا في المستقبل. كسائق، فإنّك تستمتع بالتقلبات والمنعطفات السريعة، لكنني لا أرى بأنّ السباق الذي شهدناه اليوم، مع الانطلاقات الثلاث والأعلام الحمراء، هو نتيجة الحلبة. حيث أنّه وبالرُغم كذلك من مخاوف الجميع، فقد كان التجاوز ممكنًا للغاية هنا".

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