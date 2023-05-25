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سائقو الفورمولا واحد يواجهون حدوداً جديدة للسرعة خلال الأعلام الصفراء المزدوجة

سيواجه سائقو الفورمولا واحد المزيد من حدود السرعة خلال فترة الأعلام الصفراء المزدوجة خلف سيارة الأمان بدءاً من جائزة موناكو الكبرى لموسم 2023 الجاري.

المارشلز

ضمن سعي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لتحسين السلامة، على السائقين الآن الالتزام بحدود أقل للسرعة ضمن منطقة الأعلام الصفراء المزدوجة خلال فترتي سيارة الأمان وسيارة الأمان الافتراضية.

وسابقاً، كان التوجيه الوحيد للسائقين خلال فترة الأعلام الصفراء المزدوجة يتطلب منهم "خفض السرعة بشكل كبير، عدم التجاوز والاستعداد لتغيير الاتجاه أو التوقف" وفقاً للوائح الرياضية.

كما يتم حذف زمن لفة التصفيات حين ترفع الأعلام الصفراء المزدوجة وذلك لمنع السائقين من المخاطرة.

لكن وعند العودة خلف سيارة الأمان أو خلال سيارة الأمان الافتراضية، فإن رفع الأعلام الصفراء المزدوجة لم يكن يتطلب من السائقين أي إجراءات إضافية.

لكن من الآن وصاعداً، سيُلزم السائقون على اتباع حدود مخصصة للسرعة خلال فترة الأعلام الصفراء المزدوجة خلف سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية.

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حيث يرى تيم غوس المدير التقني لدى "فيا" بأن ذلك سيسهل اتباع السائقين للتوجيهات مع ضمان مستويات أفضل للسلامة وسلامة العاملين على المسار.

وسيتلقى السائقون تنبيهاً بصرياً وسمعياً حيال وجود منطقة الأعلام الصفراء المزدوجة، كي لا يتفاجؤوا بضرورة الإبطاء مباشرة.

وبالرغم من أن هذا النظام الجديد قد يفتح الباب أمام تأثر بعض السائقين حين يضطروا للإبطاء ضمن منطقة الأعلام الصفراء المزدوجة، والتي قد تنتهي مع وصول سائقين آخرين بالتالي لن يضطروا للإبطاء، لكن "فيا" أكدت أن السلامة تأتي أولاً وفي مرتبة أهم من الجوانب التنافسية.

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