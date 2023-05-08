سائقو الفورمولا واحد ينتقدون المراسم "المشتّتة للتركيز" قبل سباق ميامي
انتقد عدد من سائقي الفورمولا واحد المراسم "المشتتة للتركيز" قبل انطلاق سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد في موسم 2023.
تمت إقامة مراسم خاصة على البوابة الرئيسية قام خلالها مغني الراب الأمريكي أل.أل كوول جيه، بتقديم كل سائق أمام الجمهور قبل عزف النشيد الوطني الأمريكي.
إضافة إلى ذلك تواجدت فرقة أوركسترا قامت بعزف أغنية عن الفورمولا واحد، تم إطلاقها يوم السبت على هامش جائزة ميامي الكبرى.
وبسبب هذه المراسم، تم استدعاء السائقين قبل 23 دقيقة من بداية السباق، مقارنة بـ 16 دقيقة في سباق باكو المنصرم.
ويبدو أن السائقين لم يُعجبوا بمثل هذه التغييرات، حيث عبّروا عن تحفظاتهم حيالها يوم الجمعة، حيث وجدوها طويلة وغير مناسبة.
حيث وصفها جورج راسل سائق مرسيدس بأنها "مشتّتة للتركيز"، فقال: "أعتقد أنها الطريقة الأمريكية في إدارة الرياضة. شخصياً، أنا لا أحبّذها".
وأكمل: "أنا هنا للتسابق. لست هنا للمشاركة في عروض. أنا هنا للقيادة وأنا هنا سعياً للانتصارات".
وتابع: "ما حصل مشتت للتركيز، لأنها تخرج للحلبة لنصف ساعة تحت أشعة الشمس".
وأردف: "لا أعتقد أن هناك أية رياضة في العالم تُخرج المشاركين قبل نصف ساعة من المنافسات، وتضعك تحت أشعة الشمس وجميع الكاميرات مصوّبة نحوك، بهدف تحويل ذلك إلى نوع من العروض".
واسترسل: "أتفهم ذلك من الناحية الترفيهية. لكن كما قلت، نحن نريد الأفضل للرياضة. نحن منفتحون على التغييرات. لكنني لا أعتقد أنني أفضّل مثل هذه المراسم في كل جولة".
من جهته، أشار لاندو نوريس إلى أن جميع السائقين كانوا ضدّ الفكرة، مؤكداً على ضرورة وجود حدود للوقت المخصص لواجبات السائقين حيال التلفاز والتفاعل مع الجمهور.
فقال: "لم تعجب الفكرة أحداً من السائقين، لكن القرار ليس بيدنا".
وتابع: "نحن نقوم بالكثير من الأمور. ربما هذه الرياضة الوحيدة التي يكون أبطالها بهذا القُرب من المتابعين".
وأردف: "كسائقين، كل ما نريده هو الجلوس خلف المقود والتركيز، وليس التشتت بالتلفاز وغير ذلك".
وأكمل: "لكن هذه هي طبيعة الأعمال في النهاية. لكن إضافة المزيد والمزيد منها… لا أحد يحبها من السائقين".
واسترسل: "هناك حدود لما يجب وما لا يجب علينا القيام به. نحن هنا للتركيز على عملنا وليس للجلوس أمام الكاميرات طوال اليوم".
أما شارل لوكلير سائق فيراري، فكانت انتقاداته أقل حدة، لكنه أشار إلى مسألة التوقيت، بينما تطرق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن إلى ضرورة اتخاذ صيغة موحدة في الفورمولا واحد، كي لا يتم التعامل مع السباقات الأمريكية بشكل مختلف.
حيث قال: "أتفهم وجهات النظر، لكنني لست معجباً بالأمور التي تُقام قبل السباق".
وأكمل: "إن كانت هناك ضرورة لتلك المراسم، حينها ربما تجب إزالة أمور أخرى مثل اللفة الاستعراضية للسائقين أو غير ذلك، لأننا كنا وسط التحضيرات مع المهندسين وضمن اجتماعاتنا الاستراتيجية".
واسترسل: "في حال قررنا المواصلة على هذا النحو، يجب تطبيقها في كل مكان، لأنني لا أعتقد أن جمهور ميامي أفضل من الجمهور الإيطالي أو الإسباني أو المكسيكي أو الياباني".
وتابع: "نحتاج لتوحيد القوانين في هذا الصدد".
أما ماكس فيرستابن الفائز بالسباق، فأشار إلى أنه يفضّل البقاء بعيداً عن الأضواء.
من جهته، أبدى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات دعمه للعمل الذي قام به المنظمون وكذلك ليبرتي ميديا عبر تجربة هذه الصيغة الجديدة.
فقال: "أعتقد أنها كانت رائعة. أحببتُ الشمس!".
وأكمل: "أعتقد أنه من الجميل أن تواصل الرياضة نموها وتطورها، من دون البقاء ضمن نفس الأمور التي كنا نقوم بها في الماضي".
واسترسل: "إنهم يجربون أموراً جديدة؛ يحاولون تحسين جودة العرض وأنا أدعم ذلك بالكامل".
واستكمل: "كبرتُ وأنا أستمع لأغاني أل.أل كوول جيه، وقد كان متواجداً هناك. ذلك كان جميلاً".
وأضاف: "أعتقد أن تلك الجهود كانت جميلة، ولا مانع لديّ في ذلك".
وأجاب حين سُئِل إن كانت مثل تلك المراسم تؤثر على تركيزه: "أنا بكامل تركيزي منذ الأحد الماضي!".
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