سائقو الفورمولا واحد يطالبون "فيا" بأجوبة حيال القرارات "الخارجة عن المألوف"

تصاعدت النقاشات فيما يتعلق بقرارات حكام الفورمولا واحد بشكل خاص بعد سباق أستراليا الفوضوي، والذي شهد رفع العلم الأحمر 3 مرات وانتهى خلف سيارة الأمان.

وأوضح راسل، الذي يشغل منصب مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" أن القلق الأكبر يتمحور حول غياب الثبات في بعض القرارات.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد ستكون هناك نقاشات كثيرة مع ’فيا’ لفهم وجهات نظرهم. إنها أوقات صعبة بعض الشيء، لا شك في ذلك، ليس لنا فقط بل لـ ’فيا’ كذلك".

وأكمل: "إنهم ليسوا أغبياء، هم يقدمون أفضل ما لديهم. لكن الأمور بحاجة للتحسين وذلك لفهم المقاربة التي يعتمدونها".

وأردف: "لا يمكننا حقاً التسليم بتقرير نتائج الجولة بالكامل وفقاً لما يريده شخص ما ضمن مكتب مراقبة السباق".

واسترسل: "رأينا بعضاً من القرارات الجنونية أو الخارجة عن المألوف مؤخراً. لو كانت ثابتة، فلا مشكلة نهائياً. لكن غير ثابتة وذلك يصعّب من كل شيء بالنسبة لنا".

بالمقابل، كشف راسل بأن الحوار بين ’فيا’ والسائقين ليس في أفضل حالاته، مشيراً إلى غياب أية استشارات قبل قرارات مثل تقليص منطقة "دي آر أس" في باكو على سبيل المثال.

حيث أكد البريطاني أن السائقين سيتكلمون في هذه المسألة مع ’فيا’، حيث يشعرون بأن تقصير المنطقة تلك ليس قراراً ضرورياً الآن.