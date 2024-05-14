سائقو الفورمولا واحد يطالبون بمراجعة نظام نقاط العقوبة "المضحك"
طالب لوغان سارجنت وسيرجيو بيريز بمراجعة نظام نقاط العقوبة "المضحك" في الفورمولا واحد.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
يتلقى السائقون نقاط عقوبة إضافة إلى عقوبات رياضية حين يرى الحكام ضرورة ذلك، ومع الوصول إلى 12 نقطة خلال 12 شهراً، يتلقى السائق عقوبة المنع من المشاركة بسباق.
وبعد العقوبات التي تلقاها كيفن ماغنوسن سائق هاس، اقترب كثيراً من هذا الحد، حيث يمتلك 10 نقاط عقوبة الآن، حيث تلقى النقاط الأخيرة في ميامي.
لكن طريقة تطبيق النظام أثارت الكثير من القلق بين السائقين.
ويرى سارجنت أن القيام بمخالفات جدية كبيرة وعدم تلقي نقاط عقوبة، فإن ذلك يجعل من النظام "مضحكاً".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال شعوره إزاء نظام نقاط العقوبة، ردّ سارجنت: "نقاط عقوبتي (في الصين) كانت محبطة جداً".
وأكمل: "نقاط العقوبة بوضعها الحالي بمثابة نظام مضحك بعض الشيء. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور السيئة التي حصلت خلال الجولة لكن دون نقاط عقوبة".
وأردف: "أمامي، كادت تحصل حوادث هائلة، سائقون يبطئون في التصفيات، ولا يتلقون أي شيء. لكنني اجتزت الخط بنفس الوقت الذي قطعه غيري بفارق لا يكاد يُرى، تلقيت على إثرها نقطتي عقوبة، أعتقد أننا لا نسير في اتجاه رائع".
من جهته، قال بيريز: "في بعض الأحيان تدفع ثمن العواقب وتتراكم النقاط، ونظراً لوجود مزيد من السباقات الآن، فإن ذلك بات أمراً يتوجب النظر فيه".
وأكمل: "كل حادثة، وبالنظر لجميع الحوادث التي تحصل، فهناك الكثير من النقاط، ربما أكثر من اللازم، لكن هذا هو القانون".
واختتم: "لكن آمل للمستقبل، أن تتم مراجعة مثل هذا الأمر".
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