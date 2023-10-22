سائقو الفورمولا واحد يطالبون بحلّ نهائي لمسألة حدود المسار
حثّ سائقو الفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، على إيجاد حلّ نهائي لمشكلة حدود المسار، تضمن الثبات المطلوب في هذه المسألة.
تم حذف 76 لفة من التجارب الحرة الأولى في أوستن، بعد أن خرج السائقون عن الخط الأبيض المحدّد للمسار.
وهذا ما أدى إلى مخاوف من أن هذه المسألة ستصبح مثار جدل مجدداً للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تسبب بذلك في جولة قطر السابقة.
ونتيجة لذلك، وبعد اجتماع السائقين يوم الجمعة في أوستن، قامت "فيا" بتوسيع حدود المسار بشكل ملحوظ في المنعطفات التاسع و12 و19 ما سمح بالمزيد من الهوامش للسائقين.
وهذا ما دفع السائقين للثناء على سرعة الاستجابة، لكنهم أكدوا بالمقابل ضرورة إيجاد حل دائم وطويل الأمد.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، قال فالتيري بوتاس: "ذلك يسهّل من الأمر بعض الشيء. بات لدينا بعض المرونة".
وأكمل: "لكن رغم ذلك، المشكلة في أن هناك عدة منعطفات لو خرجت فيها عن الحدود فإنك تكسب أفضلية، والجميع يضغط للحدود القصوى. هناك ضرورة لوضع حدّ واضح، سواء أكان ذلك منطقة حصوية أو حففاً جانبية مرتفعة. هذه مشكلة تتعلق بالمسار نفسه".
وبينما تم الثناء على سرعة تقديم حلّ ولو مؤقت، لكن ظهرت انتقادات أخرى مفادها عدم ضرورة اللجوء إلى مثل تلك الحلول لو التزم السائقون بحدود المسار بشكل أكبر.
حيث ردّ بوتاس على ذلك، فقال: "هذه كانت نقطة جدل كبيرة ضمن اجتماع السائقين".
وأكمل: "حالياً، تتمسك ’فيا’ بقانون الخط الأبيض في كل الحلبات. ورغم الحل الجديد المؤقت، لكنه ما زال يتضمن خطاً أبيض".
واختتم: "في النهاية، هناك ضرورة لوضع حدود فعلية - على سبيل المثال في النمسا (الجولة التي شهدت 1200 خرق لحدود المسار)، إضافة مناطق حصوية تحل المشكلة ببساطة".
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