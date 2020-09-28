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سائقو الفورمولا واحد يطالبون بتغييرات على "أسوأ منعطف" في سوتشي

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سائقو الفورمولا واحد يطالبون بتغييرات على "أسوأ منعطف" في سوتشي

طالب سائقو الفورمولا واحد بتغييرات على المنعطف الثاني على حلبة سوتشي، وذلك بعد نهاية أسبوع مليئة بالعقوبات المرتبطة بقطع ذلك المنعطف، الأمر الذي أدّى إلى الحادثة العنيفة التي تعرض لها كارلوس ساينز.

تعيّن على السائقين الذين توجّهوا خلف الحفف الجانبية لرأس المنعطف أن يتّخذوا "مسار خروج" محدد بفجوة بين كتل البوليسترين والجدار، أو مواجهة شطب الزمن في التصفيات أو التعرض لعقوبة خمس ثوانٍ في السباق.

وقاد ساينز بشكل مستقيم خلال ذلك المنعطف في اللفة الأولى من سباق جائزة روسيا الكبرى، إذ وعلى إثر سوء تقديره لسرعته خلال تلك الفجوة، اندفع سائق مكلارين بقوة نحو الجدار، حيث قال لاحقًا بأنّ تصميم ذلك المنعطف سيء "ولا ينبغي أن يتواجد على الحلبة".

من جهته يتفق جورج راسل سائق ويليامز - الذي كان في ملاحقة ساينز خلال تلك الفجوة لكنّه بطريقة ما تفادى الانخراط في تلك الحادثة - مع فكرة أنّ ذلك المنعطف يجب إعادة تصميمه.

فقال: "بداية، إنّه أحد أسوأ المنعطفات في الروزنامة، كما أن تصميمه سيء للغاية من ناحية التسابق".

وأضاف: "لقد اقترحت بالفعل ذلك الأمر خلال اجتماع السائقين في وقت سابق من الموسم، بأنّه لدينا المساحة والمجال لتصميم أول منعطفين على شاكلة حلبة البحرين، ليكون بالكاد منعطف حاد".

من جانبه، تلقّى دانيال ريكاردو سائق رينو عقوبة خمس ثوانٍ خلال السباق جرّاء قطعه للمنعطف خلف الحفف الجانبية، حيث لم يكن قادرًا على الإبطاء بالقدر الكافي لاتّخاذ مسار الخروج الإلزامي.

حيث قال عن ذلك عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم أتّخذ مطلقًا مسار الخروج في أيّة مرحلة من نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف مدى ضيق هذا المسار، لكنني سمعت كيفية وقوع حادثة كارلوس خلال منطقة قطع المنعطف".

وأكمل: "تصميم المنعطف غريب، ولطالما تحدث بعضنا عن إمكانية القيام بعمل أفضل معه".

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كذلك تشارك نيكولا لاتيفي زميل راسل بالفرق ذات الرأي بضرورة إدخال تغييرات على ذلك المنعطف.

حيث قال: "إنّه منعطف صعب حيث تقطعه بسرعة كبيرة للغاية والمدخل يكون واسع جدًا. لكن يضيق بعد ذلك والزخم الطبيعي للسيارة سيدفعك دومًا نحو الحفف الجانبية، وبعد الانطلاقة يكون الوضع أكثر سوءًا مع وجود عدة سيارات".

واختتم: "ربما هنالك شيء يمكننا فعله لتغييره حتى يكون من السهل تفادي ما حدث، ربما جعله أضيق بعض الشيء كونه ما يزال منعطفًا جيّدًا في الواقع، لكنّه فقط ضيّق للغاية عند المخرج".

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