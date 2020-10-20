سائقو الفورمولا واحد يضغطون لتعديل نظام نقاط العقوبة

طبّق الحكام في سوتشي عقوبات على بطل العالم ست مرات نظراً لتدربه على الانطلاقة في غير المكان المخصص لذلك: عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما، إضافة إلى نقطتي عقوبة لرخصة قيادته الخاصة "سوبر لايسنس".

وكان ذلك يعني أن مجموع نقاط عقوبته بلغ 10 خلال 12 شهراً، وبالتالي فإنه بات قريباً من الحد الأقصى البالغ 12 نقطة، والذي ينتج عنه عقوبة الحرمان من سباق.

لكن وبعد نقاشات لاحقة قرر الحكام التراجع عن نقطتي العقوبة لسائق مرسيدس.

وأشعلت هذه الحادثة النقاش مجدداً حيال جدوى وفعالية نظام نقاط العقوبة الذي يمنح السائقين تلقائياً نقاطاً لمخالفات بسيطة ومخالفات القيادة الخطرة على المسار، بنفس الدرجة.

وكانت هذه المسألة محور نقاش متواصل خلال اجتماع السائقين في نوربورغرينغ.

حيث قال دانييل كفيات: "لقد طرحت هذا السؤال خلال اجتماع السائقين. إذ في بعض الأحيان يتلقى أحدنا نقاط عقوبة ومن ثمّ يتم التراجع عنها. أعتقد أن هذه المسألة بحاجة للنقاش".

وأكمل: "إن تلقيتَ نقاط عقوبة، لنقل، لقاء حادث خطير مع أحد السائقين أو مناورة خطرة، وكان من الواضح أنه خطأ أحدهم، حينها لا بأس في ذلك والعقوبة مبررة. لكنّ مخالفات العلم الأزرق وهذه التفاهات، لا أعتقد أن هناك ضرورة لتطبيق نقاط عقوبة على رخصة القيادة لقاءها".

وأردف: "نحن لا نقود سيارات تاكسي كما تعلمون. لا بدّ من منحنا القدرة على الضغط إلى الحدود القصوى. لذا، أعتقد أن علينا مراجعة النظام الحالي قليلاً".

بالمقابل، كرر بيير غاسلي زميله في ألفا تاوري، وجهة نظر الروسي.

فقال: "لست معجباً بنظام النقاط. تكلم داني حياله، لأنه كان في موقف سلبي بسببه، حيث أعتقد أنه لم يقم بأية قيادة خطرة أو أي شيء من هذا القبيل. أشعر أن النظام بشكله الحالي غريب بعض الشيء".

وتابع: "أعتقد أننا في الفورمولا واحد نحترم بعضنا البعض. أحياناً تصطدم مع غيرك، وذلك جزء من سباقات السيارات. لكن في نهاية المطاف، الاحترام موجود على الدوام. لا أعتقد أن هناك طريقة واضحة لمعالجة الحوادث على المسار في بعض الأحيان. أعتقد أننا ناضجون بما يكفي لمناقشة هذه الأمور".

من جهته، أشار لاندو نوريس سائق مكلارين إلى أن اجتماع سوتشي كان فرصة مفيدة طرح خلالها السائقون آراءهم.

فقال: "آمل أن يحظى الحكام بفهم أفضل للمواقف التي تستحق نقاط العقوبة وتلك التي لا تستحق".

وأكمل: "نظراً لتواجد العديد من القوانين التي تحكم المسألة. يجب أن يتمّ منح نقاط العقوبة فقط للسائقين الخطرين، أو المتسببين بحوادث خطيرة أو أمور تتعلق بالسلامة".

بالمقابل، لم يرغب مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد بالتعليق على المسألة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت النقاشات بيننا نحن والسائقين ومدراء الفرق".

واختتم: "سنواصل تلك النقاشات سواء أكانت سلبية أم إيجابية ضمن بيئة عملنا، وبالنسبة لي ذلك جزء من النظام الذي نتبعه".