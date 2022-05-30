سائقو الفورمولا واحد يصفون حادثة شوماخر في موناكو "بالمروّعة"

خسر شوماخر السيطرة على سيارته ليرتطم بالحاجز ومن ثم تنشطر سيارته إلى قسمين.

لكن الألماني لم يصب بأذى نتيجة الحادثة التي وصفها "بالغريبة جداً".

وعبر عدد من السائقين عن صدمتهم لرؤية حطام السيارة، حيث أشار بيير غاسلي أن الحادثة بدت "سيئة" وأنه كان قلقاً على سلامة شوماخر، مؤكداً على صحة قرار رفع العلم الأحمر.

فقال: "عندما رأيت علبة التروس منفصلة تماماً، شعرتُ بالصدمة. استغرقوا بعض الوقت لرفع العلم الأحمر لكنه كان القرار الصحيح".

وأكمل: "تفاجأت قليلاً بتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية وليس سيارة الأمان مباشرة".

حادث ميك شوماخر، هاس

من جهته، وصف فرناندو أولونسو الحادثة بـ "الهائلة" وعبر عن أمله في أن تتعلم الفورمولا واحد "درساً اليوم" في إشارة إلى تزايد أوزان السيارات، الأمر الذي يؤثر في نوعية الحوادث.

فقال: "لا أعتقد أنها مشكلة في السيارة، بل بمدى قوة الصدمة".

وأكمل: "مع هذه السيارات الثقيلة جداً جداً - أكثر من 800 كيلوغرام - فإن قوة الارتطام باتت أعلى بكثير مقارنة بالماضي. كما قلت، ربما نتعلم درساً مما حصل اليوم".

وكذلك الأمر، أشار سيباستيان فيتيل إلى سروره بسلامة شوماخر.

فقال: "سررت لمعرفتي بأنه بخير".

وأكمل محاولاً التخفيف عن الألماني الشاب: "من السهل أن تسير الأمور نحو الأسوأ هنا، وبسرعة كبيرة".

وأضاف: "لا أعلم تماماً ما حصل معه. لكن الأمر المهم أنه بخير، لا شكّ في قدرته على تقديم أكثر بكثير مما نراه الآن".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه لا يجب على الجميع ملاحقته والتدقيق خلفه".