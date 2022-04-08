سائقو الفورمولا واحد يُشيدون بتصميم مسار ملبورن "المثير" رُغم الشكوك حول التجاوز

خضع مسار ملبورن لعدد من التعديلات ضمن عودة الفورمولا واحد إلى أستراليا للمرة الأولى منذ إلغاء حدث 2020 بسبب جائحة كورونا.

إذ وإلى جانب توسعة عدد من المنعطفات، فقد تمّت إزالة منعطف مزدوج بطيء في المقطع الخلفي للمساعدة في تكوين مسار أسرع نحو المنعطف الـ 11 الجديد.

وقد أشاد السائقون بهذه التعديلات، إلى جانب السطح الجديد للمسار، بعد اختبارهم الأول للحلبة خلال تجارب الجمعة الحرة؟

حيث علّق ماكس فيرشتابن حامل اللقب قائلًا: "إنه مسار جيد. أعتقد بأن التماسك رائع للغاية، المطبّات تحسنت بالتأكيد. أرى بأن التعديلات قد جعلت المسار أكثر متعة كونه بوسعك الهجوم على المنعطفات على نحوٍ أفضل الآن، حيث باتت الحلبة أسرع وأكثر تدفقًا. لقد قاموا بعمل جيّد مع ذلك".

من جهته عقّب لاندو نوريس في ذلك الصّدد قائلًا: "إنه مسار سريع ومثير. من السهل ارتكاب الأخطاء وأعتقد أن ذلك سيكون أسهل مع سيارات هذا العام بالمقارنة مع سيارات العام الماضي. ربما سنرى بعض السائقين يغلقون المكابح ويخرجون عن المسار إلى المنطقة الحصوية، لذلك من الصعب قطع لفة جيّدة".

فيما كان بيير غاسلي سائق ألفا تاوري متحمسًا بذات القدر، حيث قال: "كلما كنت أسرع، كلما قلّت فرص ارتكابك للأخطاء، وعليّ أن أقول بأنني أحبّذ ذلك، وأجده مثيرًا جدًا. قد ينقلب الوضع سريعًا جدًا كذلك على الهذه السرعات، لكنه مسار سريع ومتدفق بوجه عام وعليك دومًا التفكير في المنعطف التالي وما ستواجهه".

أمّا البطل المحلي دانيال ريكاردو سائق مكلارين فأضاف قائلًا: "اسألوني عن ذلك مساء الأحد. أعتقد بأنه سيكون أفضل حينها. هل سيكون المسار أفضل بعشر مرات حينها؟ ربما ليس إلى هذا الحد، لكنني أعتقد بأنه سيكون أفضل بدرجة ما".

وأكمل: "أعتقد بأن المسار بات أفضل كذلك مع منطقة (دي آر اس) الإضافية، وتدفق السيارات على نحو أفضل بعض الشيء هذا العام. لذلك حتى وإذا لم يكن هنالك تجاوزات أكثر، فسنرى على الأقل معارك متقاربة للغاية".

وأردف: "أعتقد بأننا سنحصل على متعة كبيرة يوم الأحد، لكنني حريص على ألّا أبالغ في الأمر كوني لا أعلم بصراحة ماهية الحقائق. لكن الأمر الأساسي اليوم كان أننا خضنا تجربة قيادة ممتعة".