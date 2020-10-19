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سائقو الفورمولا واحد يرحبون بعودة المناطق الحصوية في حلبة سبا

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سائقو الفورمولا واحد يرحبون بعودة المناطق الحصوية في حلبة سبا

رحّب سائقو الفورمولا واحد بخطة حلبة سبا-فرانكورشان لإعادة اعتماد المناطق الحصوية بدلاً من مناطق الخروج الآمنة الأسفلتية ضمن عدة منعطفات أساسية على المسار.

أكدت الحلبة البلجيكية مؤخراً أنها ستضع مناطق حصوية في منعطفات: لا سورس، رايديون، بلانشيمون، ليه كومب وستافيلو.

وتأتي هذه التعديلات لضمان حصول الحلبة على رخصة استضافة سباقات الدراجات، كجزء من خطةٍ بقيمة 80 مليون يورو لتجديد الحلبة، تتضمن مدرجاً جديداً فوق منطقة أو روج/رايديون.

ولطالما كانت مناطق الخروج الأسفلتية مثار نقاش مستمر بين سائقي الفورمولا واحد، حيث أشار كارلوس ساينز سائق مكلارين إلى أن الحلبة قد ذهبت بعيداً في هذا الاتجاه.

فقال: "أشعر أن الأمر الوحيد الذي نفتقده في سبا حالياً هو المناطق الحصوية أو العشبية إلى جانب الحفف الجانبية. لدينا الكثير من المساحة الآن، كما أن معيار المجازفة والكسب للسائق ليس جيداً بما يكفي في هذه الحلبات الحديثة".

وكانت حلبتا موجيللو ونوربورغرينغ قد ركزتا أكثر على المناطق الحصوية التي يرغب بها السائقون، وأشار الإسباني بوضوح إلى دعمه لمثل هذا الاتجاه في سبا.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نرحب بعودة المناطق الحصوية مستقبلاً، وكذلك العشبية وكل شيء".

وأكمل: "لأنها بالضبط - في اعتقادي - ما نحتاجه جميعنا لجعل الحلبات من جديد أجمل وأكثر متعة في المشاهدة".

وأردف: "آمل أن يضيفوا المزيد في سبا وألا يضيعوا الـ 80 مليون يورو على الحصى! لكننا نرحب بعودة المناطق الحصوية".

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بالمقابل، كرر لاندو نوريس كلام زميله الإسباني.

فقال: "أنا أتفق مع كارلوس، أعتقد أنه أمر تمّ الكلام عنه لعدة حلبات".

وأكمل: "في كل مرة نخرج إلى المسار في حلبات مثل نوربورغرينغ، أو الحلبات الكلاسيكية، نقول أننا نفضلها أكثر".

أما جورج راسل سائق ويليامز فشدد على أن السائقين يودون أن تكون أخطاؤهم مكلفة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هكذا هو التسابق. أن تحصل على المتعة والتشويق من الوصول إلى الحد الأقصى ومعرفة أنه وفي حال ارتكبت خطأ فإنه سيكون مكلفاً".

وأكمل: "للأسف، هذا الأمر وبسبب دواعي السلامة، لم نعد نراه".

وتابع: "لذا، تمت إزالة المناطق الحصوية لبعض الحلبات وإعادتها لحلبات أخرى. أعتقد أنه ومن وجهة نظر السائقين، من الجميل الحصول على حلبات تسابقية خالصة مرة أخرى مع المناطق الحصوية".

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من جهة أخرى، أبدى مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد سروره لاعتماد المناطق الحصوية ضمن المنعطفات المناسبة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كما قلت سابقاً، لكل منعطف خصائصه وكذلك الأمر لكل حلبة، وفي حال كان ذلك مناسباً، فنحن ندعمه بكل تأكيد".

واختتم: "إن لم تعمل كما يجب، علينا النظر للصورة الأكبر وتحليل الأمر، وجميع الأطراف تعمل جميعاً على هذا الأمر".

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