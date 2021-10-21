سائقو الفورمولا واحد يرحّبون بخطة شطب الأزمنة المُسجّلة تحت الأعلام الصفراء المزدوجة

كما سبق وورد، فإنّ فكرة شطب الأزمنة برزت في تركيا بعدما أفلت فرناندو ألونسو بطريقة مثيرة للجدل من العقوبة بعد تحقيق أعقب التصفيات لخرقه قانون العلم الأصفر.

وبعد نقاشات غير رسمية بين الفريق ومدير السباقات مايكل ماسي في صباح يوم السباق في تركيا، تمّت محادثات حول ذلك الموضوع بشكل أكبر ضمن لقاء لمجموعة الاستشارات الرياضية الأسبوع الماضي، حيث اتفقت كافة الفرق على أنّ ذلك سيكون حلًا جيّدًا.

وقد أكّد ماسي الآن رسميًا أن ذلك النظام، المشابه لذلك الخاص بخروقات حدود المسار، سيتم استخدامه بدءًا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وقد جاء في ملاحظات مدير السباق لجولة أوستن التالي: "أيّ سائق يمر من مقطع لُوّح فيه بأعلام صفراء مزدوجة عليه تقليل سرعته بشكل ملحوظ وأن يستعد لتغيير وجهته أو التوقّف".

وأضاف: "ومن أجل ان يكون المراقبون راضين بالتزام أيّ من أولئك السائقين بتلك المتطلبات، فيجب أن يكون واضحًا بأن السائق لم يحاول تسجيل زمن ذي معنى. ومن أجل أن يكون الوضع عمليًا، فإن أي سائق ضمن مقطع أعلام صفراء مزدوجة سيتمّ شطب زمنه".

هذا واتفق السائقون على أن تلك المبادرة الجديدة تعدّ خطوة إيجابية.

فقال شارل لوكلير سائق فيراري: "الآن بأت الأمر واضحًا للجميع إذا لم يكن كذلك في السابق. هذا ينفي أي شك، إذ أنه وبمجرد أن تمر على أعلام صفراء مزدوجة، سيكون بوسعك الإبطاء قدر ما تشاء والاستعداد للفة التالية".

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فيما علّق نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز على ذلك قائلًا: "أعتقد بأن ذلك يجعل الوضع أبيض وأسود للجميع. العلم الأصفر الواحد مختلف بالطبع، حيث يكون الأمر متمحور حول إذا ما حاول السائق رفع قدمه من على دواسة الوقود بالقدر الكافي ليُظهر بأنه أبطأ. على عكس المزدوج الذي يعني بأن هنالك خطر وشيك في معظم الأوقات وعليك أن تتحضّر للتوقف".

من جهته عقّب يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري في ذلك الصّدد قائلًا: "ستخسر تمامًا الفرصة لتسجيل زمن. أعتقد بأن الوضع سيكون جيّدًا في معظم الأوقات، فبات من الواضح أنه عندما تكون أعلام صفراء مزدوجة فسيتم شطب زمنك على أيّة حال، لذلك بوسع الجميع الإبطاء على الفور، وهو أمر جيّد للسلامة. وتلك فكرة جيّدة في رأيي".