سائقو الفورمولا واحد يدفعون لتغيير السباقات القصيرة لتُصبح مستقلّة

بعد تنظيم الأحداث الثلاثة الأولى في 2021 في كلٍ من سيلفرستون، ومونزا وإنترلاغوس، ستُعتمد صيغة السباق القصير هذا العام في إيمولا نهاية هذا الأسبوع، وريد بُل رينغ والبرازيل مجدّدًا.

وأُدخلت تعديلات لموسم 2022 عبر التخلي عن تسمية "التصفيات"، وعدم التداخل بين الفائز بالسباق القصير والحائز على قطب الانطلاق الأوّل، إلى جانب منح النقاط للثمانية الأوائل.

وبالرغم من هذه التعديلات فإنّ هناك بعض الانتقادات بالنظر إلى أنّه نتيجة تحديد السباق القصير لترتيب انطلاق السباق الرئيسيّ يوم الأحد، فلا يُوجد دافعٌ كافٍ للمجازفة بالتجاوز.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفورمولا واحد تدرس تطوير السباق القصير لاعتباره حدثًا مستقلًا قائمًا بذاته للموسم المقبل.

وقد يُؤدّي ذلك إلى تحديد تصفيات الجمعة لترتيب شبكة انطلاق سباقَي السبت والأحد، على أن يمنح السباق القصير النقاط فقط من أجل تعزيز تنافس السائقين في ما بينهم.

ودعم شارل لوكلير المتصدّر الحالي للبطولة المقترح، حيث قال: "قد يكون ذلك خيارًا جيّدًا".

وأضاف: "سيُساعدنا ذلك للمجازفة أكثر ربّما خلال السباق القصير من دون خسارة الكثير يوم الأحد، في حال ارتكبت خطأً".

وأكمل: "سيزيد ذلك من الحماس يوم السبت. قد تكون هذه فكرة جيّدة في الحقيقة".

وسيخوض كيفن ماغنوسن تجربته الأولى لصيغة السباق القصير بعد عودته إلى البطولة هذا العام، حيث دعم هو الآخر فكرة تحديد تصفيات الجمعة لترتيب انطلاق السباقين.

وقال: "أعتقد بأنّ فكرة التصفيات للسباقَين جيّدة. سيكون ذلك ممتعًا. تُضيف نقطة عرضٍ أخرى لعطلة نهاية الأسبوع.. يُمكنك المجازفة بالكامل في السباق القصير".