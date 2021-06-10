سائقو الفورمولا واحد يدعمون قرار إعادة انطلاقة سباق باكو مع بقاء لفتين

تعرض ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل لحادثة بسبب انثقاب إطاره على سرعة عالية قبل أربع لفات على نهاية السباق، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

وبينما كان يتم تنظيف المسار، أعلن مايكل ماسي مدير السباقات في البطولة أنه سيتم استكمال السباق، ما كان يعني سباقاً قصيراً للفتين فقط حتى العلم المرقط.

وصرح ماسي لاحقاً أنه "لم يكن هناك أي سبب" يمنع إعادة انطلاقة السباق بعد العلم الأحمر.

ورحّب بيير غاسلي سائق ألفا تاوري بذلك القرار، حيث نجح بالمنافسة وتحقيق المركز الثالث، وأشار مازحاً إلى أنه على ليبرتي ميديا أن تشعر بالسرور حيال العرض الممتع الذي شهدته باكو.

فقال مازحاً في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمريكيون اشتروا الحقوق، لذا لست متعجباً من كل هذه الحماسة!".

وأكمل: "أنا مسرور حقاً. لقد كانت تلك خاتمة حماسية. ورفعت مستويات الأدرينالين حقاً. كنت أعلم أنه ستكون هناك بعض الفرص لأنك تنافس على مدار لفتين فقط. بات السائقون أشبه بأسود خارج أقفاصها".

وأردف: "بذل الجميع أقصى ما بوسعهم، وحاولوا اكتساب أكبر قدر ممكن من المراكز خلال فترة قصيرة جداً. لم أرَ لقطات الإعادة بعد، لكنها كانت محتدمة للغاية بالنسبة لي، وقد استمتعت بها".

واسترسل: "على أمل أن نحظى بمثل هذه الحماسة مستقبلاً".

من جهته، انطلق سيرجيو بيريز من المركز الأول خلال إعادة الانطلاقة لينجح بتحقيق الفوز بالسباق بعد خطأ لويس هاميلتون في المنعطف الأول وخروجه خارج مراكز النقاط.

وكان سائق ريد بُل مسروراً بإعادة انطلاق السباق، مشيراً إلى أنه كان القرار الصحيح وفقاً لسياق الظروف حينها.

فقال: "في إيمولا لم نقم بذلك، لم نُجرِ إعادة انطلاق ثابتة".

وأكمل: "أعتقد أنها لم تكن أمراً عادلاً خاصة مع الأمطار هناك، كانت هناك مياه في الجهة اليمنى لليسار".

وتابع: "طالما أننا نبقى ضمن مستوى معين من الثبات في القوانين، فإن هذا يعني اهتمام الجمهور بالمشاهدة".

وأردف: "لقد كانت تلك أكثر لفتين ممتعتين في السباق. لكنهما كانتا صعبتين للغاية حقاً بالنسبة لي".

بالمقابل، كان فرناندو ألونسو أحد أكثر المستفيدين من مجريات آخر لفتين، حيث تقدم من المركز العاشر إلى السادس، محققاً أفضل نتيجة له منذ عودته إلى الفورمولا واحد.

حيث قال مازحاً: "نحتاج للتفكير بالمزيد من السباقات ذات اللفتين، ربما 25 لفة أو شيء كهذا!".

وأكمل: "أعتقد أنها كانت ممتعة، كان السائقون عدائيين للغاية في آخر لفتين، لأنهم يعلمون أنه ليس لديهم ما يخشون عليه، لا إطارات ولا أي شيء. لقد كان ذلك ممتعاً".

أما سيباستيان فيتيل فيشعر أن السباقات باتت تركز أكثر وأكثر على "تقديم عرض مشوق"، لكنه حذر من أن الفورمولا واحد قد تنساق بعيداً عن جوهرها.

فقال: "آمل أن تصبح سباقات الفورمولا واحد مستقبلاً أكثر إثارة".

وأكمل: "أعتقد أنه ربما كان سباقاً حماسياً مع الكثير من المجريات، لكن علينا الحذر ألا يصبح ذلك مصطنعاً أكثر من اللازم، كي لا نخسر جوهر الرياضة".

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