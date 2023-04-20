اشترك
السابق / ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية
فورمولا 1 أخبار

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

عبّر سائقو الفورمولا واحد عن دعمهم لفكرة السباقات القصيرة المنفصلة التي تتضمن حصة تصفيات خاصة بها.

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

تم الاتفاق على القوانين المعدلة مع الفرق ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها رسمياً كي تطبق في أذربيجان، وهي أول حلبة يقام فيها سباق قصير (من أصل 6 سباقات قصيرة) لهذا الموسم.

وستقام حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة كالمعتاد، تتلوها التصفيات التي ستحدد ترتيب انطلاقة السباق الأساسي يوم الأحد.

وبدلاً من التجارب الحرة الثانية، ستقام نسخة أقصر من التصفيات يوم السبت لتحديد ترتيب انطلاق السباق القصير.

وعبر العديد من السائقين عن تأييدهم لفكرة فصل السباقين عن بعضهما البعض بحيث يصبح لكل منهما تصفياته الخاصة (أي لم تعد تؤثر نتيجة السباق القصير على ترتيب انطلاقة السباق الأساسي).

حيث قال شارل لوكلير سائق فيراري في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك يسمح لنا بالمخاطرة قليلاً في تصفيات السباق القصير من دون إفساد كامل الجولة. ذلك جيد".

أما فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، فقال: "عليك دائماً الموازنة بين المخاطر والمكاسب. بالتالي هذه نقطة جيدة وقد تكون مفيدة حقاً".

اقرأ أيضاً:

من جهته، يتفق نيك دي فريز سائق ألفا تاوري على أن السائقين سيضغطون بشكل أكبر إن لم يؤثر ذلك على سباق الأحد.

فقال: "أعتقد أنه من الجيد تفريق السباق القصير عن الرئيسي".

وأكمل: "لأنه وفق الصيغة السابقة، فإن سائقي المقدمة لا يرغبون بالمجازفة، أما الناس فيرغبون برؤية عرض حماسي، أعتقد أن ذلك قرار ذكي".

أما نيكو هلكنبرغ سائق هاس فأكد أن إزالة التجارب الحرة الثانية أمر جيد لأنها بلا فائدة.

كارلوس ساينز سائق فيراري أشار إلى أن جمعية سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" كانت تضغط باتجاه الفصل بين السباقين القصير والرئيسي.

حيث عبّر عن سروره من أن المسؤولين سمعوا آراء السائقين.

المشاركات
التعليقات

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

أحدث الأخبار

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

F1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

F1 فورمولا 1

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

F1 فورمولا 1

هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً" هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

F1 فورمولا 1

ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023 ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

فورمولا 1

ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

فورمولا 1
خلدون يونس

هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً" هاميلتون: اللحاق بفريق ريد بُل قد "يستغرق وقتاً"

ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

فورمولا 1
خلدون يونس

ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023 ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
خلدون يونس

"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا "فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

آودي تهدف لبدء تجارب محركها في الفورمولا واحد مع نهاية 2023

آودي تهدف لبدء تجارب محركها في الفورمولا واحد مع نهاية 2023

فورمولا 1
خلدون يونس

آودي تهدف لبدء تجارب محركها في الفورمولا واحد مع نهاية 2023 آودي تهدف لبدء تجارب محركها في الفورمولا واحد مع نهاية 2023

كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة

كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة

فورمولا 1

كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة

مكلارين: الفارق خلف ريد بُل دليل على أن القوانين أقلّ تقييداً من المتوقع

مكلارين: الفارق خلف ريد بُل دليل على أن القوانين أقلّ تقييداً من المتوقع

فورمولا 1
خلدون يونس

مكلارين: الفارق خلف ريد بُل دليل على أن القوانين أقلّ تقييداً من المتوقع مكلارين: الفارق خلف ريد بُل دليل على أن القوانين أقلّ تقييداً من المتوقع

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك