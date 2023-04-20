سائقو الفورمولا واحد يدعمون فكرة السباقات القصيرة المنفصلة قبيل جولة باكو
عبّر سائقو الفورمولا واحد عن دعمهم لفكرة السباقات القصيرة المنفصلة التي تتضمن حصة تصفيات خاصة بها.
تم الاتفاق على القوانين المعدلة مع الفرق ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها رسمياً كي تطبق في أذربيجان، وهي أول حلبة يقام فيها سباق قصير (من أصل 6 سباقات قصيرة) لهذا الموسم.
وستقام حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة كالمعتاد، تتلوها التصفيات التي ستحدد ترتيب انطلاقة السباق الأساسي يوم الأحد.
وبدلاً من التجارب الحرة الثانية، ستقام نسخة أقصر من التصفيات يوم السبت لتحديد ترتيب انطلاق السباق القصير.
وعبر العديد من السائقين عن تأييدهم لفكرة فصل السباقين عن بعضهما البعض بحيث يصبح لكل منهما تصفياته الخاصة (أي لم تعد تؤثر نتيجة السباق القصير على ترتيب انطلاقة السباق الأساسي).
حيث قال شارل لوكلير سائق فيراري في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك يسمح لنا بالمخاطرة قليلاً في تصفيات السباق القصير من دون إفساد كامل الجولة. ذلك جيد".
أما فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، فقال: "عليك دائماً الموازنة بين المخاطر والمكاسب. بالتالي هذه نقطة جيدة وقد تكون مفيدة حقاً".
من جهته، يتفق نيك دي فريز سائق ألفا تاوري على أن السائقين سيضغطون بشكل أكبر إن لم يؤثر ذلك على سباق الأحد.
فقال: "أعتقد أنه من الجيد تفريق السباق القصير عن الرئيسي".
وأكمل: "لأنه وفق الصيغة السابقة، فإن سائقي المقدمة لا يرغبون بالمجازفة، أما الناس فيرغبون برؤية عرض حماسي، أعتقد أن ذلك قرار ذكي".
أما نيكو هلكنبرغ سائق هاس فأكد أن إزالة التجارب الحرة الثانية أمر جيد لأنها بلا فائدة.
كارلوس ساينز سائق فيراري أشار إلى أن جمعية سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" كانت تضغط باتجاه الفصل بين السباقين القصير والرئيسي.
حيث عبّر عن سروره من أن المسؤولين سمعوا آراء السائقين.
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