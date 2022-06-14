سائقو الفورمولا واحد يدعمون توقيع عقوبات على التسبب برفع الأعلام في التصفيات

باتت تلك المشكلة مثار حديث في أذربيجان نهاية الأسبوع الماضي بعدما اتخذ فرناندو ألونسو مسار منطقة الخروج الآمن في نهاية القسم الأول من التصفيات، ما تسبب برفع العلم الأصفر وإفساد لفات كل من كان خلفه والذين ربما كانت لتكون لديهم فرصة التفوق عليه.

وكان أليكسندر ألبون - الذي كان خلف سائق ألبين مباشرة - قد أوضح أنه اعتقد بأن ألونسو قد تعمّد الخروج عن المسار لإحباط محاولات منافسيه.

كما سبق وصرّح ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بأنه ينبغي توقيع عقوبات على أولئك المتسببين بالأعلام الحمراء، وذلك بعد خسارة محاولته الأخيرة في القسم الحاسم من التصفيات.

وبالرغم من التحقيق في واقعة ألونسو وعدم اتخاذ المراقبين إجراء بحقه، لكن شكوكهم أثارت نقاشات حيال حل محتمل لتلك المشكلة.

وتنص القوانين في هذا السياق على أنه يجب على السائقين استعمال المسار في جميع الأوقات وبذل أقصى جهد للبقاء عليه وعدم الخروج عنه.

كما أنه لدى المراقبين حق شطب أي من أو كل الأزمنة إذا ما تأكدوا من أن سائقًا قد ارتكب خرقًا لذلك النص من القانون.

وإذا ما تم الاتفاق بين المراقبين ومديري السباق على ضرورة إيقاف مثل تلك الألاعيب، فإنه قد يتم تحذير السائقين من عقوبات محتملة ربما بدءًا من جائزة كندا الكبرى، إما ضمن ملاحظات مدير السباق أو خلال اجتماع الجمعة الاعتيادي.

لكن توقيع عقوبات إثر حادثة فعلية تنهي الحصة مبكرًا، مثل تلك التي تضمنت شارل لوكلير في موناكو 2021 وسيرجيو بيريز هذا العام، فربما ستحتاج المزيد من النقاشات.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال احتمالية فرض فيا قيودًا على أوضاع الأعلام المثيرة للجدل في التصفيات، أوضح ألونسو أنه سيدعم تلك الفكرة.

فقال: "نعم، أعتقد بأنه سيكون هنالك دومًا صعوبات، مثل الآن في السباق (باكو)، إذا ما تعرضت لحادثة أو أوقفت السيارة. لذلك علينا أن نكون حريصين في كيفية قيامنا بالأمور. ولكنني أتفق مع الفكرة، ولا سيما في التصفيات".

لاندو نوريس كذلك أبدى دعمه للفكرة قائلًا: "نعم بالطبع أوافق على ذلك. بالتأكيد هنالك فرق بين من يقومون بذلك متعمدين وبين من لا يتعمدون فعل هذه الأمور ويقومون بذلك فقط للابتعاد عن السائقين الآخرين".

من جهته، يتفق كذلك زميل نوريس بالفريق دانيال ريكاردو مع أن فرض قيود على ذلك الجانب سيمثل خطوة إيجابية.

فقال: "سيكون التطبيق صعبًا، كون كل حادثة ستكون مختلفة بضع الشيء. لكن وما لم تتعرض لشيء كبير، وكان الأمر فقط مجرد إغلاق بسيط للمكابح أو الخروج عن المسار أو شيء من هذا القبيل، فعندها تكون قد تسببت بأمر ما ويجب النظر في معاقبتك على ذلك. ربما شطب الزمن قد يكون طريقة جيدة للنظر في تلك المسألة".