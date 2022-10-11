سائقو الفورمولا واحد يُدافعون عن غاسلي بعد واقعة الإفراط في السرعة

دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في نهاية اللفّة الأولى على إثر حادثة كارلوس ساينز الإبن. وتعيّن على غاسلي إجراء وقفة صيانة في نهاية اللفّة الأولى بعد انكسار أنف سيارته، وبالتالي كان يُحاول اللحاق ببقيّة السيارات الأخرى عندما تجاوز موقع حادث ساينز مع وجود رافعة هناك.

ومن ثمّ تمّ التلويح بالعلم الأحمر ولفتت سرعته أنظار إدارة السباق بعد بلوغها 251 كلم/س.

ويُعتبر الإفراط في السرعة في ظروف العلم الأحمر خرقًا جديًا، وتمّت معاقبته بالفعل لقاء ذلك عبر عقوبة 20 ثانية.

وبحديثهم قبل اتّضاح تفاصيل العقوبة، شدّد بعض السائقين الآخرين على أنّ الحفاظ على حرارة إطارات الأمطار مشكلة أساسيّة وهي تُشجّعهم على القيادة بسرعة أعلى عند التواجد في ظروف سيارة الأمان.

وقال فرناندو ألونسو: "أنا أدعم بيير بالكامل. نحن في السيارة ونعلم السرعات التي نقود بها. نعلم عندما نكون مُسيطرين على الوضع".

وأردف: "ما لا يُمكننا توقّعه هو رؤية جرّارٍ على المسار، لذا لا يُمكن لوم بيير".

من جانبه قال جورج راسل أنّ السائقين يتسارعون ويخففون سرعتهم بشكلٍ طبيعي في ظروف نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

وقال في هذا الصدد: "لا يوجد قانونٌ ينصّ على مدى السرعة التي عليها أن لا نتجاوزها. عليك احترام الفوارق الزمنيّة لنظام سيارة الأمان الافتراضيّة، لكن في حال كنت أبطأ بأكثر من 10 ثوانٍ ضمن الفارق، فإنّ عليك التسارع لإعادة ذلك الفارق إلى الصفر".

وأضاف: "هذا ما يفعله السائقون، لانّ الطريقة الوحيدة لتحمية إطاراتك هي بالكبح، وإعادة الفارق بشكلٍ إيجابي، ومن ثمّ التسارع لتوليد بعض الطاقة في الإطارات".

وأكمل: "هناك حديثٌ عن سرعة 250 كلم/س، أعتقد بأنّ الناس ينسون أنّ هذه السيارات تصل إلى 330 كلم/س، و250 كلم/س ليست سرعة عالية".

كما أشار دانيال ريكاردو ونيكولاس لاتيفي إلى أنّ سيارات الفورمولا واحد صعبة القيادة على سرعات بطيئة في الأجواء الممطرة.