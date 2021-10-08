سائقو الفورمولا واحد يختبرون قفازات نموذجيّة جديدة بعد حادث غروجان

مثّلت القفازات محطّ تركيزٍ للأبحاث منذ حادث رومان غروجان خلال جائزة البحرين الكبرى العام الماضي عندما تعرّض الفرنسي لحروقٍ في يديه.

وحاول مصنّعو بذلات التسابق استكشاف طرقٍ لتعزيز مقاومة النار بالتوازي مع الإبقاء عليها مريحة بالنسبة للسائقين ومنحهم شعورًا جيّدًا بالمقود.

وسمحت "فيا" الآن باستخدام بعض المعدّات غير المصادق عليها لأغراض بحثيّة.

وأكّد المراقبون صباح اليوم الجمعة إعفاء خمسة سائقين من أجل السماح لهم باختبار نماذج جديدة من قبل أربعة مصنّعين مختلفين في التجارب الحرّة في تركيا.

إذ اختبر لويس هاميلتون وكارلوس ساينز الإبن قفازات جديدة من بوما، بينما اختبر دانيال ريكاردو واحدة من سباركو، وسيباستيان فيتيل من ألبينستارسز وجورج راسل من أو ام بي.

وأكّد المراقبون أنّه يتعيّن على السائقين عادة ارتداء قفازات توفي بالمعايير 8856-2018 من قوانين "فيا"، لكنّ القوانين تسمح باختبار بعض النماذج الجديدة.

ويأتي استخدام هذه القفازات نهاية هذا الأسبوع تحت إشراف قسم السلامة صُلب "فيا"، عن طريق مايكل ماسي مندوب السلامة.