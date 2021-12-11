سائقو الفورمولا واحد يحثّون على أخذ لقاحات كورونا

بالرغم من نجاح البطولة في التعافي بشكل مذهل من عواقب جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره، لكن الرياضة تعي جيداً أن هناك المزيد من التحديات في المستقبل.

خاصة على صعيد قوانين لكل بلد فيما يتعلق بالسفر وإجراءات الحجر الصحي، بالتزامن مع انتشار متحور جديد "أوميكرون" خلال الأسابيع الأخيرة.

وضمن فيديو قصير تمّ بثه قبيل جائزة أبوظبي الكبرى الختامية للموسم الحالي، تكلم سائقو البطولة بلغاتهم الخاصة، ليبعثوا رسالة واضحة إلى الناس مفادها عدم التردد في أخذ لقاحات كورونا، والجرعات الداعمة كذلك.

حيث قال هاميلتون: "لقد وجدنا طريقةً للعودة إلى العمل الذي نحبه، لكن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد".

أما فيرشتابن فقال: "رجاءً، قوموا بواجبكم".

وقال سيباستيان فيتيل الذي أطلق عدة حملات توعوية هذا العام: "قوموا بأخذ اللقاحات. أعتقد أنه الأمر الأهم الآن".

من جانبه، تكلم فرناندو ألونسو كذلك، فقال: "علينا أن نتحد معاً، وعلينا أن نكون جميعاً في نفس الصفّ".

تضمن الفيديو أيضاً - والذي حمل عنوان ’قم بواجبك، خُذ اللقاح’ - تعليقات من قبل جان تود الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وكذلك ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد.

حيث قال دومينيكالي: "اللقاحات والجرعات الداعمة تمثل طريقنا للخروج من هذه الجائحة، علينا الإبقاء على سلامة الجميع والتقدم إلى الأمام معاً".

وتابع: "أخذتُ اللقاح وكذلك الجرعة الداعمة، وأطلب من الجميع القيام بالأمر نفسه. الفورمولا واحد تسير قدماً إلى الأمام، ونحن نطلب من الجميع القيام بمسؤولياتهم".

وتأمل الفورمولا واحد من هذه الحملة التي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظمها بطولة رياضية عالمية كبيرة، في حثّ الناس على الإسراع بأخذ اللقاحات.

ورحّب وزير الصحة البريطاني بهذه المبادرة، تزامناً مع استعداد حكومته لتقديم الجرعات الداعمة خلال هذا الشتاء.

فقال: "تمثل الجرعات الداعمة خط الدفاع الأفضل في مواجهة المتحور الجديد، ونحن نسعى لتأمينها بأسرع وقت".

وتابع: "من الرائع أن نرى سائقي الفورمولا واحد وهم يقومون بدورهم في هذا الصدد، مع تشجيع الآخرين على القيام بعملهم أيضاً".