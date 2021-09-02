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سائقو الفورمولا واحد يحثون المشجّعين على التقليل من استخدام مشاعل الدخان في هولندا

طالب العديد من سائقي الفورمولا واحد المشجّعين الحاضرين في جائزة هولندا الكبرى بالإبقاء على مشاعل الدخان "عند أقلّ مستوى ممكن" وذلك بعد أن تسبّب استخدامها في سبا في تعتيم بعض أقسام الحلبة.

سائقو الفورمولا واحد يحثون المشجّعين على التقليل من استخدام مشاعل الدخان في هولندا

ستُسجّل زاندفورت عودتها إلى روزنامة الفورمولا واحد للمرّة الأولى منذ 1985، وستكون سباق موطن ماكس فيرشتابن.

وزيّنت الأعلام محيط الحلبة، وهو ما يُظهر دعمًا منقطع النظير لسائق ريد بُل.

وبالرغم من عدم وجود أيّة أحداث على الحلبة اليوم الخميس، اصطفّ المشجّعون في الطرق المؤدية إلى مدخل الحلبة في محاولة لمشاهدة السائقين القادمين.

لكن بعض السائقين، وعلى رأسهم ميك شوماخر، طالبوا بدرجة من التفهّم على صعيد استخدام مشاعل الدخان البرتقاليّة "كريهة الرائحة".

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من جانبه قال سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن أنّه شعر بترحيب المشجّعين به، قائلًا أنّهم "يدعمون الفريق بأكمله بالتأكيد"، مُضيفًا أنّ "الجميع يتوقّع عطلة نهاية أسبوع جنونيّة".

وحاول شوماخر سائق هاس توجيه رسالة إلى المشجّعين، طالبًا منهم محاولة خفض استخدام مشاعل الدخان التي كانت حاضرة بكثافة في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الألماني: "يتطلّع الجميع إلى الحدث. هناك دعمٌ ضخم. لكنّني سأقول أنّني آمل أن يقلّلوا من استخدام مشاعل الدخان لأنّ كلّ ذلك الدخان عاد إلى الحلبة في سبا".

وأضاف: "كما أنّ رائحته كريهة، وتبقى في قمرة القيادة طوال الوقت. لذا يا شباب دعونا نقلّل من استخدامها رجاءً".

بدوره قال إستيبان أوكون سائق ألبين، الذي كان حاضرًا في ذات المؤتمر الصحفي مع شوماخر، أنّ الدخان البرتقالي في سبا غطّى أحد المنعطفات.

وقال الفرنسي: "لن يكن بوسعنا رؤية أيّ شيء في أحد المنعطفات طوال السباق".

لكنّ الفائز بجائزة المجر الكبرى توسّع في الحدث عن المشجّعين الهولنديين الشغوفين، حيث قال: "وصلت للتوّ والترحيب الذي لقيته من قبل الجميع وحول الحلبة مساء الأربعاء عندما وصلت وكذلك اليوم الخميس كان مدهشًا بالرغم من عدم وجود أحداث على الحلبة".

وأضاف: "لا يسعني الانتظار لرؤية الترحيب الحال الذي سنتلقاه ومدى شغف المدينة بأكملها. المدينة بأكملها تتغيّر عندما تتواجد الفورمولا واحد هنا وذلك مدهش".

من جانبه لمّح سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن إلى المشاعل، لكنّه دعم الدخان، قائلًا أنّه يأمل "تذوّق الكثير من البرتقال!".

بدوره قال دانيال ريكاردو سائق مكلارين: "دائمًا ما يكون الهولنديون حاضرين لأوقات ممتعة. قال سيباستيان أنّه سيتذوّق البرتقال، وأتفهّم بالكامل ما يعنيه".

وأكمل: "أشعر بأنّ الحلبة بأكملها ستكون مغطاة بالدخان في الكثير من الأوقات".

 

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