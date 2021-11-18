سائقو الفورمولا واحد يتوقعون تحديات بدنية في حلبة قطر السريعة

من بين السائقين الحاليين، هناك فقط سيرجيو بيريز (2009) ونيكيتا مازيبين اللذين قادا عليها سابقاً في "جي بي 2" و"أم آر أف" على التوالي.

وتشير التوقعات إلى تحديات تنتظر السائقين مع الإعدادات عالية الارتكازية والمنعطفات السريعة.

حيث قال لاندو نوريس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها حلبة سريعة جداً. لا يوجد الكثير من مناطق الكبح، لذا ستكون مُجهدة بدنياً".

وأكمل: "لا أعلم كيف سيكون السباق، ليست لدي أية فكرة بعد. لكنها تبدو حلبة ممتعة".

أما بيير غاسلي، فقال: "ستكون حلبة سريعة جداً. من الصعب المقارنة مع أية حلبة أخرى، ستشكل تحدياً كبيراً".

وتابع: "القيادة على جهاز المحاكاة كانت مثيرة للحماسة. فيما يتعلق بالسباق، إنها حلبة سريعة جداً مع الكثير من المنعطفات الطويلة، لذا سيكون اللحاق بالسيارات صعباً، لكن سنرى".

وأضاف: "ستكون متطلبة بدنياً على الأغلب".

وأردف: "لكن ساو باولو كانت صعبة كذلك. عندما تكون هناك ثلاثة سباقات متتالية، فإن العنق تؤلم منذ السباق الأول حتى الثالث. لذا أعتقد أننا سنشعر بالارتياح مع الوصول إلى أبوظبي".

من جهته، أشار جورج راسل إلى سرعة الحلبة، فقال: "إنها حلبة ممتعة بصراحة. سريعة جداً، مع ارتكازية مرتفعة ومقاطع مستقيمة طويلة. أعتقد أننا سنحظى بسباق جيد".

بيريز، الذي أكد أنه لا يتذكر الكثير من 2009 عندما قاد على حلبة لوسيل، قام بتجربتها على جهاز المحاكاة حيث يأمل ألا تحظى مرسيدس بأفضلية مماثلة لما كان عليه الحال في البرازيل.

فقال: "سنرى ما سيكون عليه الحال في قطر. أعتقد أنها حلبة مختلفة. ربما لن تكون للسرعة على المقاطع المستقيمة نفس أهميتها في البرازيل، لذا نأمل أن نكون تنافسيين".

وتابع "أعتقد أنها حلبة عالية الارتكازية، سريعة جداً. نأمل ألا تكون المقاطع المستقيمة طويلة جداً".

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وأشار راسل إلى أن الفرق الكبيرة ستحظى بالأفضلية على الحلبة الجديد، وهذا ما سيكون عليه الحال كذلك في جدة.

فقال: "ذلك يساعد الفرق بالتأكيد، تلك التي تمتلك أجهزة محاكاة أفضل. لكن الحلبات الجديدة تقدم فرصاً أكبر على الدوام".

أما نوريس فيرى أن الحلبات الجديدة ممتعة للسائقين.

فقال: "أعتقد أنه أمر جيد بالنسبة لنا نحن السائقين، لمحاولة التأقلم مع شيء جديد. وذلك أمر ممتع على الدوام".

واختتم: "آمل أن يكون التسابق ممتعاً. تبدو الحلبتان (لوسيل وجدة) ممتعتين، ومختلفتين. أتطلع قدماً للقيادة عليهما".