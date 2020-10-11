سائقو الفورمولا واحد يتوجهون نحو "المجهول" مع الإطارات في سباق نوربورغرينغ

بعد إلغاء تجارب الجمعة بسبب الطقس السيء على حلبة نوربورغرينغ، كان أمام السائقين ساعة واحدة فقط من التجارب الحرة استعدادًا للسباق.

وقد ترك ذلك الجميع من دون بيانات لمُحاكاة السباق، في ظل تعقيد الوضع بشكل أكبر بصعوبة إدارة الإطارات ضمن ذلك الطقس البارد.

واعترف فالتيري بوتاس صاحب قطب الانطلاق الأوّل بأنّ هنالك الكثير من العوامل المجهولة أمام الجميع بالتوجّه إلى السباق بالمقارنة مع ما يواجهونه عادة.

فقال: "أعتقد بأنّ هنالك الكثير من الأمور المجهولة أمام كل الفرق، ولا سيّما مع الافتقار للتجارب. ليس هنالك الكثير من البيانات، بخلاف التجارب الشتوية ضمن درجات حرارة منخفضة مشابهة. لذلك أعتقد أنّه عندما سيتعيّن عليك تغيير إطارات سوفت خلال السباق سيكون من غير المعروف كيف ستعمل التركيبات الأخرى".

من جهته، سيتوجّه إستيبان أوكون سائق رينو إلى السباق وهو لم يقطع لفة واحدة على التركيبة المتوسطة "ميديوم" التي سيكون من الضروري استخدامها في مرحلة ما.

حيث قال الفرنسي عن ذلك: "أعتقد بأنّنا نقفز إلى المجهول، حيث أنّنا اختبرنا فقط تركيبة سوفت من جانبي، لذلك لا أعلم في الحقيقة ما يُمكن توقّعه فيما يتعلّق بما سيحدث عندما نغيّر الإطارات وكيف سيكون سلوك السيارة. لكنّ ذلك التحدي سيكون أمام الجميع".

في المقابل، جعل الطقس البارد من الصعب على السائقين أن يصلوا بالإطارات لمجال عمل ثابت، حيث أنّ هنالك فرصة متزايدة لمواجهة تحبّب على التركيبات ما سيؤدّي بدوره إلى ضعف في الاستجابة للانعطاف وسيُعيق تقدم السائقين.

من جانبه، علّق بطل العالم لويس هاميلتون على ذلك قائلًا: "أعتقد أنّ التأثير المعتاد من برودة سطع المسار هو التآكل السريع للإطارات، حيث عادة ما تعاني الإطارات الأمامية أكثر بعض الشيء، وبالتالي نواجه ضعفًا في الاستجابة للانعطاف في النهاية".

وتابع: "إذا ما دخلت سيارة الأمان، فإنّ إعادة الانطلاقة مع الإطارات سيمثل معاناة بكل تأكيد. لكنّنا ما نزال داخل ذات القارب. لا أعلم في الحقيقة إلى متى ستصمد الإطارات، لكن عندما تنخفض درجات الحرارة أكثر، يُمكنك المواصلة لفترة أطول مع الإطارات، حيث أنّها تعمل حينها ضمن نطاق مختلف".