سائقو الفورمولا واحد يتفاعلون مع تغييرات حلبة برشلونة

تمّ تعديل سلسلة المنعطفين 10 و11 بشكلٍ كبير لنسخة هذا العام من سباق إسبانيا، وهي خطوة جاءت لتعزيز مستويات السلامة ضمن عملٍ مشتركٍ بين "فيا" و"فيم".

وعاد شكل المنعطف العاشر بعد الخطّ المستقيم الخلفي لتصميمه الأصلي المُنساب تقريبًا على عكس نقطة الكبح القويّة المُستخدمة منذ 2004.

وبحديثه في المؤتمر الصحفي عشيّة انطلاق جائزة إسبانيا الكبرى، قال بيير غاسلي سائق ألفا تاوري: "ليست لديّ إجابة في الوقت الحاضر لأنّني لم أختبر التعديلات بعد، لكنّها لا تجعل الخطّ المستقيم أطول بكثير".

وأضاف: "أعتقد بأنّه ستكون هناك خطوط تسابق أكثر بالخروج من المنعطف العاشر، لذا آمل أن يتحسّن التسابق ويمنحنا فرصة لتسليط بعض الضغط الإضافي عند الكبح وربّما النجاح في فعل شيء عند الخروج من المنعطف".

وأكمل: "سيمنحنا ذلك المزيد من الفرص على صعيد التسابق، لكن على صعيد القيادة فإنّ المنعطف سيكون أسرع".

كما شاطره كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الرأي بأنّ التغييرات ستسمح للسائقين باتّباع خطوط مختلفة عند اتّباع سيارة أخرى.

وقال الإسباني: "كان من الصعب للغاية اتّباع سيارة أخرى في السابق بالتوجّه للمنعطف العاشر، فقط لأنّ هناك خطّ تسابق وحيد".

وأضاف: "هناك مغزى واضح من التغييرات، وربّما يُصبح الخطّ أعرض الآن، يُمكنك ربّما وضع سيارتك بشكلٍ مختلف عن الأخرى التي أمامك والتمتّع ببعض الهواء النقيّ".

وأكمل: "لكنّه منعطفٌ سريعلإ في ذات الوقت، وستشعر بخسارة الارتكازيّة لو كنت خلف سيارة أخرى".

أمّا زميله شارل لوكلير فقد بدا غير متأكّد، حيث قال: "أعني أنّني متأكّدٌ من أنّه ستكون هناك خطوطٌ مختلفة، لكنّني أشعر في ذات الوقت أنّ المنعطف العاشر كان يُوفّر فرصة للتجاوز، لذا لا أعلم".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فرص التجاوز هناك ستتقلّص، لكن لو ساعدنا ذلك على الاتّباع على مقربة أكثر قبل الوصول إلى المنعطف الأوّل فسيكون ذلك رائعًا".

بدوره قال فرناندو ألونسو سائق ألبين أنّه لا يتوقّع أن تؤثّر التغييرات كثيرًا على التسابق نهاية هذا الأسبوع.

وقال صاحب الأرض والجمهور: "المنعطف كان هناك في السابق في جميع الأحوال. لو كبحت بشكلٍ متأخّرٍ بالدخول إلى المنعطف العاشر فإنّك تعبر منطقة الخروج الآمن وتعود إلى المسار في المنعطف الـ 12".

وأضاف: "لذا لا أعتقد بأنّه سيكون هناك تأثيرٌ ضخمٌ على زمن اللفّة والإعدادات وفرص التجاوز".