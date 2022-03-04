سائقو الفورمولا واحد واثقون من التأقلم مع انخفاض مجال الرؤية على سيارات 2022

حصلت فرق الفورمولا واحد على الفرصة الأولى لاختبار سياراتها الجديدة بشكل جيّد خلال أيام التجارب الثلاثة في برشلونة، وذلك مع دخول البطولة في حقبة تقنية جديدة في هذا الموسم.

ومن المتوقّع أن تساهم التعديلات الانسيابية على التصاميم في تسهيل ملاحقة السيارات لبعضها البعض عن قرب، ما سيؤدي بدوره إلى إثارة وتجاوزات على المسار.

وكانت ردود الفعل الأولية حول السيارات الجديدة إيجابية، مع إشارة العديد إلى شعورهم بالتحسّن في جانب ملاحقة السيارة في الأمام وتراجع في قدر الهواء المتّسخ، إلى جانب المنفعة الإضافية للتأثيرات الأرضية على المنعطفات عالية السرعة.

لكن وبجانب الوزن الزائد للسيارات الجديدة، فقد أشار عدد من السائقين إلى مشكلة أخرى وهو انخفاض مساحة الرؤية بسبب الإطارات الأكبر ومحرّفات الهواء حولها.

وقد اعترف دانيال ريكاردو سائق مكلارين بأن الوضع "بالتأكيد أكثر صعوبة" من ناحية الرؤية خارج قمرة القيادة حيث هنالك "أشياء أكثر تعوق ذلك"، كما أن الكاميرات داخل السيارة عادة ما تضخّم من رؤية السائق في قمرة القيادة لدى المتفرج.

فقال عن زوايا الكاميرات: "قد تعتقدون بأنكم مع السائق داخل السيارة، ولكنكم لا تحصلون في الحقيقة على مجال رؤية السائق".

وأضاف: "ما أقصده هو أنكم لا ترون الكثير. هذا العام مجال الرؤية بات أضيق من جديد، لكنك تعتاد على ذلك وترى نقاط المرجع وأمورًا كهذه".

وتابع: "إنه أمر يصبح أسهل مع الوقت، لكن لم يكن جيدًا للغاية منذ الحقبات القديمة عندما كانوا يجلسون مباشرة في مقدمة السيارة وفي وضع أعلى بكثير".

وأكمل: "سيعتمد الأمر علينا بشكل أكبر للاعتياد على ذلك الوضع، ولا سيما في السباقات الأولى من 2022. لكن بعد بضعة سباقات، لن نشعر بتلك المشكلة على الإطلاق".

من جانبه علّق بيريز قائلًا: "علينا بالتأكيد الاعتياد على ذلك، وأن نقيس مسافاتنا بشكل أفضل، وأرى بأننا جميعًا سنعتاد على ذلك".

فيما أوضح ماكس فيرشتابن أن انخفاض مجال الرؤية سيمثّل تحديًا أكبر على حلبات الشوارع.

فقال: "مع الإطارات الأكبر، فإن الرؤية باتت مختلفة بعض الشيء، لم يمثل ذلك مشكلة كبيرة في برشلونة، ولكنه سيمثل تحديًا أكبر على حلبات الشوارع".