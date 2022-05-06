سائقو الفورمولا واحد: منعطف "المرسى المزيف" سيكون حاسمًا على مسار ميامي

يقود ذلك المنعطف الأيسر الضيق إلى المنعطف الثامن الأيسر الحاد ومن ثم إلى مقطع مستقيم طويل به إحدى مناطق تفعيل "دي آر اس".

ويتبع ذلك منطقة كبح عنيفة بالتوجه إلى المنعطف الـ 11، والذي من المتوقّع أن يشكّل منطقة تجاوز مثيرة.

وبعد أن اختبر السائقون المسار على أجهزة المحاكاة وساروا عليه مع وصولهم إلى فلوريدا، فقد كان الإجماع على أنه لن يكون من السهل قطع المنعطف السابع بالشكل الأمثل، ولا سيّما وأن مدخله يمثّل نقطة عمياء للسائقين.

وذلك في المقابل قد يساعد السيارة التي تلاحق في الخلف على الاقتراب أكثر والحصول على تفعيل "الدي آر اس" عند مخرج المنعطف الثامن، ومن ثم محاولة التجاوز عند المنعطف الـ 11.

وتعقيبًا على ذلك قال يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري: "إنه مسار ممتع وفريد. هنالك بعض المنعطفات الصعبة التي لم أرها سابقًا. المنعطف السابع على سبيل المثال، يمثل نقطة عمياء تمامًا، لذلك أعتقد بأنه سيصنع فارقًا. ولا سيّما إذا ما قطعته بشكل مثالي. كما أرى بأنه سيزيد من فرص التجاوز، لذلك سيكون حاسمًا على هذا المسار".

من جهتهما حدّد بيير غاسلي وكيفن ماغنوسن المنعطف السابع ليكون هو الحاسم على هذا المسار.

حيث قال الفرنسي: "ستكون السرعة عالية للغاية من المنعطفات الرابع، الخامس، السادس والسابع. ذلك المنعطف السابع هو منعطف أيسر غير منتهٍ، حيث لا يمكنك رؤية مخرجه، وبالتالي فإن هنالك مقطعًا طويلًا جدًا".

ليعلّق الدنماركي قائلًا: "ربما أتفق مع ذلك. هنالك مقطع مستقيم طويل للغاية بعد ذلك المنعطف، وسيكون من الغريب الكبح بالتوجه إلى هذا، لذلك ستحاول إيجاد الخط المثالي هناك، والذي لا أعتقد بأنه سيكون مباشرًا. تبدو الحلبة مثيرة للاهتمام بالفعل".

كما أوضح زميله في هاس الألماني ميك شوماخر بأنه لن يكون من السهل الحكم على الكبح بدقة.

فقال: "سيكون من السهل أن تخطئ في ذلك. كما أنه مكان سهل لغلق المكابح، وبالتالي سيكون هنالك تأثير لكيفية تعاملنا مع الإطارات أيضاً".