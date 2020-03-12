سائقو الفورمولا واحد مستعدون لعدم المشاركة إن ازداد الوضع سوءًا

في حين تنتظر الفورمولا واحد ظهور نتائج خمسة موظّفين على الأقلّ أظهروا أعراض الفيروس، فإنّ هناك شعورًا بعدم الراحة في البادوك إزاء المخاطر التي تواجهها الرياضة بالتوجّه إلى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020.

وأوضح مسؤولو الصحّة الأستراليون أنّ أيّ فريقٍ يتّضح أنّ لديه عضوًا مصابًا سيُوضع بأكمله في الحجر الصحيّ، وسيكون ذلك كافيًا لإلغاء السباق.

لكنّ فيتيل قال أيضاً أنّه في حال ازداد الوضع سوءًا في ملبورن، وأصيب الموظّفون بالمرض – فإنّ السائقين سيكونون أقوياء بما فيه الكفاية للوقوف صفًا واحدًا والضغط من أجل إلغاء السباق.

وقال الألماني: "آمل أن يُوافق الآخرون، ونأمل أن لا يصل الأمر إلى ذلك الحدّ، لكن إن وصلنا إلى ذلك المستوى بالتأكيد سنسحب المكابح اليدويّة (نتوقّف عن المشاركة)".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا مجموعة من 20 شابًا وأعتقد بأنّنا اجتمعنا على كلمة واحدة على مدار الأعوام الماضية في ظروف مختلفة وعلى مواضيع متنوّعة، أعتقد بأنّنا نتشارك رأيًا موحّدًا حول القرارات الكبيرة".

وأكمل: "سأصنّفه كقرارٍ كبيرٍ، كبير جدًا ومثلما قلت مسبقًا فعليك الاعتناء بنفسك في النهاية. أعتقد بأنّنا سنكون ناضجين بما فيه الكفاية للاعتناء بأنفسنا وسحب المكابح اليدويّة في تلك الحالة".

وتواصل سائقو الفورمولا واحد مع القائمين على البطولة في ما يتعلّق بأفضل الحلول للتعامل مع مسألة فيروس "كوفيد-19" في أستراليا.

ويُعتقد بأنّ هيئة السائقين، أي جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، أرادت ضمانات على أنّ الفورمولا واحد ستُقلّل من فرص انتقال الفيروس بين المشجّعين والسائقين، لهذا السبب تمّ إلغاء حصص التوقيعات والفعاليّات المقرّبة من المشجّعين.

وضمن بيان نُشر يوم الخميس، حثّت "جي بي دي إيه" الجميع في البادوك على العمل معًا لمحاولة تجاوز هذه الظروف العصيبة.

وجاء في البيان: "تكنّ جي بي دي إيه ثقة كاملة في سلطات الصحّة الأستراليّة، وفيا، والفورمولا واحد وفرقنا للتعامل وفق أحسن النوايا للحفاظ على صحّة وسلامة المشجّعين، والموظّفين الرسميين، والسائقين والمجتمعات الأوسع".

وأضاف: "تواصلت جي بي دي إيه مع الفورمولا واحد وفيا طوال الأسبوع الماضي ونعلم أنّهم يعملون بجهد على هذه المهمّة الصعبة".

وأكمل: "نحن هنا معًا ولا يستهين أيّ أحدٍ بالوضع. لكنّنا نشعر بأنّ المسؤوليّة تقع على عاتق الجميع، المحليون وكذلك نحن المسافرون الدوليون، لنكون استباقيين وحذرين في هذه الأوقات الصعبة التي يفرضها عليها وباء فيروس كورونا".

وأردف: "تقترح جي بي دي إيه في النهاية أن نُحافظ جميعًا، أصدقاؤنا الأستراليون، والمشجّعون، ومجتمع السباق والسائقون، على مسافة آمنة ونتفادى الاحتكاك الثنائيّ المباشر مثل التقاط صور السيلفي، والتوقيعات والمصافحة".

واختتم البيان: "هذه الخطوات المقترحة من الممكن أن تخفّف المخاطر وتتماشى مع التوصيات التي حثّت عليه سلطات الصحّة العموميّة".